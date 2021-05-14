Звал в секту, зарабатывал в шутере: староста Галявиева сомневается, что тот мог решиться на стрельбу в школе сам

Ректор колледжа ТИСБИ, в котором учился Галявиев, рассказал, что парень предлагал другому студенту вступить в секту, передаёт 14 мая «Интерфакс». NGS рассказывает и другие подробности жизни Галявиева до стрельбы. В частности, он зарабатывал деньги на игровой валюте через Counter-Strike — многопользовательской компьютерной игре в жанре шутера, где цены на игровые товары доходят до сотен тысяч рублей. Как пишет NGS, на допросе Галявиев заявил, что хотел убить 20 человек и всем целился в голову, но из-за плохого зрения иногда промахивался. На вопрос о мотивах ответил, что все люди — биомусор, а он — бог, которому все должны подчиняться. Причем он понял это якобы одномоментно, без каких-либо предпосылок. Однако староста группы в ТИСБИ Роберт Сибгатуллин считает, что на его одногруппника кто-то оказал влияние.

«Он всегда как-то скрывался — пересмотрел множество фото нашей группы, практически ни на одной его нет. Но мы нормально общались — не сказать, чтобы дружили или он ходил гулять с нами куда-то, но нормально разговаривали. Его никто не гнобил, и он никого не трогал. Учился хорошо — на первой парте сидел, так как плохое зрение было. За девчонками не гонялся — просто не способен был в силу характера. И, как мне кажется, в одиночку он на такое бы не пошел. Просто не способен был что-то такое сделать. Кстати, где-то полгода назад он предложил одному нашему одногруппнику вступить в секту. Сказал: «Есть секта, давай к нам». Мы подумали, что это прикол, и как-то свели всё на нет. А сейчас вот думаю, что, может, и не прикол это был», — рассказал староста Сибгатуллин. Напомним, накануне жительница Казани рассказала, что её сын, год назад совершивший самоубийство, учился в том же колледже и, похоже, состоял в секте. Он тоже называл себя богом. На вопрос о том, как Галявиев мог научиться стрелять, перезаряжать оружие, делать взрывчатку, его староста ответить не смог. Зато рассказал, как тот зарабатывал деньги. «Про оружие он нам не рассказывал, и что стрелять умел или тренировался — тоже. Но зато хвастался, что у него есть очень дорогой скин (раскраска) в Counter-Strike — самый дорогой. Он продавал игровую валюту. Продал этот дорогой скин. Как мне кажется, полученные деньги он и пустил на покупку оружия. И лицензию на оружие, мне кажется, купил. А бомбы, видимо, учился собирать, когда еще с нами учился, до отчисления, — за один день такому ведь не научишься», — говорит Роберт.

Пролить свет на поведение стрелка могли бы его родители, но они пропали. Во время допроса Галявиев сказал, что жил отдельно. Они якобы были недовольны тем, что он слушал громко музыку и шумел, а он делал это специально — ему нравилось их унижать. В СМИ звучали предположения, что родных парня могли спрятать правоохранители, чтобы не допустить суда Линча. «У родителей этого мальчика сейчас очень тяжелые времена. Ведь из-за того, что сделал их сын, они очень уязвимы в данный момент. Я думаю, что им посоветовали отключить телефоны и никуда не выходить, где-то укрыться. Не исключаю, что и охрану поставили. Я бы так сделал. И, конечно бы, посоветовал закрыть все свои аккаунты и всё остальное, чтобы не подвергать себя каким-либо воздействиям», — считает генерал-лейтенант полиции в запасе, заместитель председателя движения «Сильная Россия» Александр Михайлов. Сегодня стало известно, что в Казани после стрельбы госпитализирован ещё один ребёнок с острой реакцией на стресс. Всего, по данным властей, в городских больницах Казани лечатся 15 детей.