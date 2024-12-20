Куда пойти 20–22 декабря: «Тристан и Изольда» в Мариинском, выставка Васнецова, разговоры в самую длинную ночь

Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»







В этот уик-энд отправляемся на выставку-блокбастер в Корпус Бенуа, ловим праздничное настроение в Ботаническом саду и «Севкабель Порту» и изучаем тайны анималистики.

Актуальное

Большая выставка Васнецова — в Русском музее

С 21 декабря до 23 июня, 0+

В Корпусе Бенуа на излёте года открывается выставка-блокбастер — «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения». Сто двадцать работ классика ради неё привезли из музеев по всей стране. В том числе, из Дома-музея В. М. Васнецова приедет «Царевна-лягушка» — её в Петербурге выставят впервые. Часть живописи — избранные «парижские» произведения Васнецова, натурные пейзажи и портреты его «золотого» периода. Дополнением станут графика мастера и его монументальные работы на религиозные темы, созданные для ведущих соборов и храмов.

Мариинский покажет крайности в «Тристане и Изольде»

22 декабря, 17:00, 12+

Мариинский театр выпускает премьеру сезона: постановку оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда». Новинка прозвучит в Концертном зале в воскресенье. Историю, рожденную из средневековых легенд и нескольких типичных для них опорных точек: «любовный напиток — свидание — разоблачение — ранение — разлука — смерть», поставили режиссеры Константин Балакин и Алексей Степанюк. Сценография была вдохновлена картиной Арнольда Беклина «Остров мертвых», которая, по замыслу, отражала идею предельного столкновения любви и смерти.

Источник: mariinsky.ru







Световое шоу — всегда в Кронштадте

До 8 января, 0+

Морской собор в Кронштадте стал полотном для красочных световых инсталляций. С субботы и до конца новогодних праздников на его фасаде будут показывать световое шоу. С 18:00 и 22:00 каждый день на стенах собора будут расцветать картины уличного художника Ника Клёцки и его коллег, а также участников международных фестивалей светового искусства. Перед собором установили фотозону со светящимися тематическими фигурами.

В музеях

Коллекционные редкости — в Эрмитаже

До 20 апреля, 0+

В Гербовом зале Эрмитажа открывается выставка памяти профессора, коллекционера и мецената Юрия Абрамова, который не раз делал щедрые подарки музею. Среди множества предметов на экспозиции, которые когда-то принадлежали Абрамову, особо интересны статуя Юпитера, созданная венецианским скульптором начала XVIII века Антонио Тарсиа, а также мраморный бюст Микеланджело Буонарроти работы младшего современника ренессансного гения Джованни Антонио Дози.

Источник: hermitagemuseum.org







Серьёзных и шутливых животных покажут на «Анималистике»

До 9 марта, 6+

Выставка «Анималистика. И в шутку, и всерьёз» в Музее искусства Петербурга XX–XXI веков обращается к анималистике и предлагает отыскать образы животных в творчестве классиков разных временных промежутков — Кузьмы Петрова-Водкина, Нико Пиросмани, Бориса Григорьева и многих других. Экспозиция разделена на несколько разделов. В зоне «Портрет» гости оценят работы, на которых звери и птицы изображены крупным планом, «Животные на природе» — посвящение животным в естественной среде обитания, «Взаимоотношения человека и животных» — сцены из совместной жизни с питомцами.

В Мраморном вскрывают устройство «Поп-механики»

До 13 января, 18+

Одна из выставок-«мостиков» из года нынешнего в наступающий в Мраморном дворце — «Поп-механика Сергея Курёхина». Кураторы предлагают погрузиться в детали внутреннего устройства коллектива и познакомиться с теми, кого вокруг себя собрал музыкант, композитор и известный экспериментатор. В таком исследовании помогут отрывки интервью композитора, зарисовки его жизни и личные вещи.

Источник: предоставлено организаторами







Саспенс в кадре — на выставке о туманном будущем

До 31 января, 18+

Masters Digital Gallery совместно с Artwin Gallery открывают персональную выставку фотохудожника и оператора Тима Парщикова «Будущее туманно, развязка за углом». Экспозиция стала частью большого проекта Suspense, и именно термин «саспенс» стал на ней ключевым. В мире автора страх того, что произойдёт в следующую секунду, выплескивается из кино в повседневность. Он фиксирует это чувство через фотографии, больше похожие на стоп-кадры из нуарных фильмов. Вход на выставку свободный.

Праздничная ярмарка — в Ботаническом

С 20 до 29 декабря, 0+

Ботанический сад в последние недели года организует «Рождественскую выставку-ярмарку». Мастера, которые работают с природными материалами, в том числе деревом, привезут свои изделия, расскажут об их создании и помогут сделать подобное своими руками. Вход на ярмарку — по билетам в Ботанический сад.

Узнать новое

Французский институт отмечает «самую длинную ночь»

21 декабря, 6+

По случаю самой длинной ночи в году целый вечер и до поздней ночи в субботу на всех этажах Французского института взрослых и детей ждут театральные и цирковые перформансы, мастер-классы, уроки французского языка, гадания, поэтический турнир, маркет книг и подарков. Сквозной темой всех событий станет восстановление и открытие собора Парижской Богоматери после пожара.

Источник: Наталья Гончарова







«Новогоднее попурри»: о зиме и искусстве

21 декабря, с 17:00, 0+

В «Севкабель Порту» — праздничная лекция «о выставках зимы, рождественских сюжетах и новогодних чудесах в кино» под объединяющим названием «Новогоднее попурри». Первыми на встрече выступят искусствоведы Лиза Зиновьева и Наталья Карасева с рассказом о тенденциях в современном искусстве и советам по тому, как составить оригинальные «культурные маршруты». После этого настанет время обсудить «Один дома», «Иронию судьбы» и в целом то, как принято изображать праздничное время в кинематографе. Последняя лекция в афише — «Новый год и Рождество в искусстве». Речь пойдёт о разнице изображения главных зимних событий в творчестве художников разных эпох — от Рафаэля и Микеланджело до Энди Уорхола и Сальвадора Дали. Вход на «попурри» бесплатный, но нужна регистрация.

Театральное

«Поезд 6605» отвезёт к народному самосознанию

20 декабря, 18+

Объединение mader nort совместно с «Кабаре Шум» открывает серию театральных вечеров на стыке литературы и музыки. Первой остановкой на этом пути станет вечер «Поезд 6605» — своеобразное сопровождение к поэме «Москва — Петушки». Проводником вглубь отечественного самосознания, каким его представлял Венедикт Ерофеев, станет актер, лауреат «Золотого софита» Владимир Антипов.

«Легенда» знакомит с «Бременскими музыкантами»

22 декабря, 6+

Театр «Легенда» на выходных даёт детский музыкальный спектакль «Бременские музыканты». Зрители окажутся «внутри» известной сказки, в которой труппа бродячих музыкантов оказывается хороша не только в организации шоу, но и в совершении подвигов.

«Ушастые истории» покажут чудо и философию в танце

С 21 декабря до 7 января, 6+

На сцене Театра Академии танца Бориса Эйфмана в предновогодние недели показывают «Ушастые истории» — балетное шоу с философским сюжетом и сказочной сценографией. Несмотря на то, что в спектакле танцуют дети, создатель «Ушастиков» — хореограф Святослав Мельников задал постановке вполне взрослую планку. История о странных ушастых существах со своим мироустройством «выросла» из сочетания классической, неоклассической и электронной музыки в сочетании с произведениями современных художников. В спектакле используются сотни предметов реквизита, каждый из которых был изготовлен вручную, а актёры исполняют сложнейшие хореографические элементы.

Путешествие на поезде — для самых маленьких

До 31 декабря, 0+

В предпраздничные недели «Кукольный театр Сказки» показывает спектакль «Путешествие „Голубой стрелы“» по мотивам произведения Джанни Родари. Дети отправятся в путь вместе с волшебным поездом и его удивительными пассажирами, встретят Фею и помогут героям исполнить маленькие новогодние мечты.

На экранах

Новые «Ëлки» — уже в кино

С 19 декабря, 6+

В прокат выходят одиннадцатые «Ёлки». Новую часть франшизы сняли Александр Карпиловский и Александр Котт. Одним из приглашённых актёров в новой части стала звезда турецких сериалов Бурак Озчивит. Среди российских знаменитостей в касте — Дмитрий Нагиев, Маша Раскина, Рузиль Минекаев.

Источник: кадр из фильма «Ёлки», 2024 г., реж.: Александр Карпиловский и Александр Котт







«Домовенок Кузя» стал фильмом

С 19 декабря, 6+

В прокат на этой неделе выходит киносказка «Домовёнок Кузя» — адаптация советской его версии. Домовёнок попадает в обычную московскую квартиру, знакомится с маленькой девочкой и рассказывает ей, что вслед за ним из волшебного мира в этот сумела попасть злая Баба-Яга. Продюсерами фильма выступили братья Андреасян, режиссёром — Виктор Лакисов.

«Побег», спродюсированный Скорсезе, вышел в прокат

С 19 декабря, 18+

На экранах — триллер режиссера Родриго Кортеса «Побег», спродюсированный Мартином Скорсезе. Сюжет вращается вокруг безымянного, сломленного героя, который считает себя виноватым в большой трагедии и делает все для того, чтобы попасть в тюрьму. Впервые картину показали фестивале в Сан-Себастьяне в сентябре этого года.

Источник: кадр из фильма «Побег», 2024 г., реж. Родриго Кортес







Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»