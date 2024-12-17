Здесь русский дух: Русский музей открывает большую выставку Виктора Васнецова

С конца декабря в Корпусе Бенуа вас ждёт очередной блокбастер от ГРМ: выставка к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова. Проект объединит сто двадцать работ мастера из ведущих музеев страны.

Вы увидите «Алёнушку» (1881) и «Ивана-Царевича на сером волке» (1889) из Третьяковской галереи, «Ковёр-самолёт» из Нижегородского художественного музея и, конечно, «Витязя на распутье» (1882) и «Бой скифов со славянами» (1881) из Русского музея. Также впервые зрители смогут увидеть в Петербурге «Царевну-лягушку» (1918) из Дома-музея В. М. Васнецова.