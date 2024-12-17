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Афиша Plus Здесь русский дух: Русский музей открывает большую выставку Виктора Васнецова

Здесь русский дух: Русский музей открывает большую выставку Виктора Васнецова

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С конца декабря в Корпусе Бенуа вас ждёт очередной блокбастер от ГРМ: выставка к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова. Проект объединит сто двадцать работ мастера из ведущих музеев страны.

В. М. Васнецов В. М. Баян. 1910

Вы увидите «Алёнушку» (1881) и «Ивана-Царевича на сером волке» (1889) из Третьяковской галереи, «Ковёр-самолёт» из Нижегородского художественного музея и, конечно, «Витязя на распутье» (1882) и «Бой скифов со славянами» (1881) из Русского музея. Также впервые зрители смогут увидеть в Петербурге «Царевну-лягушку» (1918) из Дома-музея В. М. Васнецова.

Важное место на выставке музей отводит монументальным работам мастера на религиозные темы, созданным для оформления Владимирского собора в Киеве, петербургского храма Воскресения Христова, софийского собора Александра Невского. Из живописи вы также увидите избранные «парижские» произведения, натурные пейзажи и портреты «золотого» периода творчества мастера. Дополнит всё это великолепие васнецовская графика, а ещё музей обещает показать Васнецова как создателя архитектурных построек и мебели, предметов декоративно-прикладного искусства.

Выставка «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» пройдёт в Корпусе Бенуа с 21 декабря 2024 по 23 июня 2025. 0+

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Виктор Васнецов Русский музей
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