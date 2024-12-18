Русский музей откроет выставку в честь 70-летия Сергея Курёхина

Зрители, как обещает музей, смогут ощутить атмосферу концертов «Поп-механики», посмотреть телевизионные интервью композитора, увидеть его личные вещи, музыкальные инструменты и работы художников, которые участвовали в концертах.

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Выставка в Мраморном дворце — это предложение заглянуть «внутрь механизма» «Поп-механики». К 70-летию со дня рождения музыканта, композитора, сценариста и актёра музей расскажет о широте мышления Капитана (так называли Сергея друзья и единомышленники). Курёхин собрал вокруг себя выдающихся личностей своей эпохи — поэтов, музыкантов, художников, режиссёров. Создатели выставки сравнивают роль «Поп-механики» для аудитории 1980—1990-х годов с влиянием, которое некогда оказала футуристическая опера «Победа над солнцем» Михаила Матюшина и Алексея Кручёных.

Сергей Курёхин (1954—1996) — актёр, музыкант, композитор и даже, можно сказать, политический деятель; охватить его личность, занятия и интересы в одном проекте невозможно: на концертах «Поп-механики» он смешивал музыку с цирком и перформансом, записывался с «Аквариумом», писал музыку для кино (например, для «Трёх сестёр» Сергея Соловьёва и «Замка» Алексея Балабанова). Участвовал в создании абсурдистского музыкального фильма «Два капитана — 2» (в котором снимались среди прочих Борис Гребенщиков* и Тимур Новиков), в 90-е увлёкся издательским делом.

Выставка «Поп-механика Сергея Курёхина» пройдёт в Мраморном дворце с 20 декабря 2024 года по 13 января 2025-го. 18+