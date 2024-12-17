Музей искусства Петербурга посвятит большую выставку анималистике «в шутку и всерьёз»

Вы сможете изучить анималистику XX века в работах художников из тридцати шести музеев, галерей и частных коллекций. Всего музей покажет более ста пятидесяти экспонатов.

В. Данилов. Частная территория. 2007. Собрание Сергея Бородкина Источник: mispxx-xxi.ru







Выставка будет состоять из нескольких разделов: «Портрет» предложит оценить работы, где «зверь и птица» даны крупным планом, «Животные на природе» — посвящение животным в естественной среде обитания, также будут «Взаимоотношения человека и животных». Вы увидите работы самых разных художников, в том числе тех, которые не видели себя анималистами. На выставке будет живопись, графика, скульптура как известных мастеров, так и тех, которые оказались незаслуженно забыты.

Музей обещает работы Кузьмы Петрова-Водкина, Нико Пиросмани, Бориса Григорьева, Натана Альтмана, Климента Редько, Святослава Рериха, Василия Сварога и современных авторов: Завена Аршакуни, Владимира Яшке, Виталия Тюленева, Германа Егошина, Анатолия Белкина.

Среди «Портретов» обратите внимание на «Собаку» (1919) Петрова-Водкина — эта вещь из Музея Академии художеств не первый раз обещает стать жемчужиной временной выставки. В разделе, посвящённом отношениям человека и животного, музей выделяет «Молчание» (1964) Святослава Рериха, «Хакасских девочек» (1937) Виталия Калинина, а иногда в жанре появляются нотки натюрморта («Дама с улитками» (2002) Виктора Данилова). Иногда анималистика становится парадоксальной, если автор наделяет животных человеческими качествами. Это старинная традиция — вспомним хоть обезьянок, пародирующих людей на полотнах фламандских мастеров в эрмитажном зале Снейдерса, — в МИСПе за эту линию будет отвечать, например, «Частная территория» (2007) Виктора Данилова.

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