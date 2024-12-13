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Афиша Plus В прокат выходит испанский триллер «Побег», спродюсированный Мартином Скорсезе

В прокат выходит испанский триллер «Побег», спродюсированный Мартином Скорсезе

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1 комментарий
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19 декабря в российский прокат выходит триллер режиссера Родриго Кортеса «Побег». Сюжет вращается вокруг безымянного, сломленного героя (здесь его зовут просто Н.). Он считает себя виноватым в случившейся трагедии и мечтает попасть в тюрьму. На его решение не могут повлиять ни психолог, ни родная сестра, ни друзья. Н. начинает предпринимать попытки, совершая преступления и постепенно заходя всё дальше.

Фильм снят по одноименному роману Энрике Рубио. В роли Н. в фильме снялся Марио Касас, известный зрителям по фильмам «Ведьмы из Сугаррамурди», «Птичий короб: Барселона» и «Три метра над уровнем неба». Компанию в картине ему составили Анна Кастильо (лауреат премии Гойи за фильм «Олива»), Хосе Гарсиа («В ожидании Дали») и Бланка Портильо («Возвращение» Педро Альмодовара).

Режиссер Родриго Кортес известен своими фильмами «Погребенный заживо» с Райаном Рейнольдсом в главной роли и «Красные огни» — с Робертом Де Ниро, Сигурни Уивер и Киллианом Мерфи. Для своей новой картины он вернулся в Испанию, откуда начинал свою карьеру. По мысли создателя фильма, «Побег» — наполовину триллер, наполовину комедийная притча, напоминающая «Графа Монте-Кристо» наоборот: тут герой мечтает не вырваться из тюрьмы, а, наоборот, угодить в неё. Исполнительным продюсером фильма стал Мартин Скорсезе. Премьера картины прошла на фестивале в Сан-Себастьяне в сентябре этого года.

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Комментарии
1
Гость
55 минут
Побегов наштамповали...
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