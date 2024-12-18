Трип в электричке: музыкальное путешествие по следам Венички Ерофеева состоится в «Кабаре Шум»

20 декабря творческое объединение mader nort совместно с «Кабаре Шум» открывает серию театральных вечеров на стыке литературы и музыки. Первым в серии концертов-погружений станет «Поезд 6605» — своеобразный саундтрек к культовой поэме «Москва — Петушки».

Источник: vk.com/mader_nort







Необычный формат позволит зрителям совершить путешествие не столько между географическими точками, сколько вглубь русского самосознания. Лауреат «Золотого софита» Владимир Антипов, участник театра «Организмы», станет проводником в мир Венички — персонажа, чья исповедальная искренность превратила алкогольный делирий в философскую притчу.

Музыкальная партитура вечера соткана из неожиданных созвучий: здесь и тревожный джаз Леонида Десятникова, и минималистичные фортепианные композиции Настасьи Хрущёвой, и монументальный Шостакович. Особую атмосферу создадут рок-композиции Виктора Цоя и Константина Кинчева, а народные мелодии добавят глубины культурным пластам повествования. Живое музыкальное сопровождение не просто иллюстрирует текст, но формирует новое измерение восприятия знакомого произведения, позволяя услышать его актуальное звучание в контексте сегодняшнего дня.

«Поезд 6605» станет первой остановкой в трилогии о великих «безумцах» русской литературы. Вслед за Веничкой зрителей ждут встречи с князем Мышкиным и Петром Пустотой — героями Достоевского и Пелевина, через призму болезненного восприятия которых авторы препарируют реальность. Эти персонажи, будто юродивые Древней Руси, становятся зеркалом общества, отражающим его искаженную сущность.