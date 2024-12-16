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Афиша Plus В Мариинском выходит премьера «Тристана и Изольды» Вагнера

В Мариинском выходит премьера «Тристана и Изольды» Вагнера

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Мариинский театр выпускает свою первую премьеру сезона: новая постановка оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда» состоится 19, 22 и 29 декабря в Концертном зале. Эта чарующая работа, в которой режиссеры Константин Балакин и Алексей Степанюк сотрудничают с художницей Еленой Вершининой, обещает стать незабываемым событием.

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Опера «Тристан и Изольда», впервые представленная миру 10 июня 1865 года в Королевском придворном театре Мюнхена под управлением Ганса фон Бюлова, сразу же завоевала любовь зрителей. Несмотря на мировую известность, ее постановки редки из-за сложной партитуры и высоких требований к исполнителям. Мариинский театр, обладающий плеядой вагнеровских певцов, является единственным местом в России, где эта опера имеет столь богатую историю исполнений.

Первая постановка в Мариинском состоялась в 1898 году силами немецкой оперной труппы, а уже в 1899 году театр представил свою версию на русском языке. В 1909 году режиссерская версия Всеволода Мейерхольда оказала значительное влияние на его карьеру. После длительного перерыва опера вернулась на сцену в 2005 году в постановке Дмитрия Чернякова. Новая интерпретация Балакина и Степанюка позволит зрителям увидеть знаменитую историю о любви и смерти в новом свете.

«Любовь в этой опере представлена как миф, стихия и пространство. Вагнер гипнотизирует слушателей своей бесконечной мелодией, уносящей нас в неведомые глубины. Он накладывает свой личный опыт на средневековую легенду, создавая произведение, в котором переплетаются символизм, модернизм и даже постмодернизм», — говорит Константин Балакин.

Сценография будет вдохновлена знаменитой картиной Арнольда Беклина «Остров мертвых», отражая идею предельного столкновения любви и смерти, заключенную в понятии Liebestod.

Состав исполнителей смотрите на сайте Мариинского театра.

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