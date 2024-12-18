Французский институт отпразднует самую длинную ночь и восстановление Нотр-Дама. Вход свободный

По случаю самой длинной ночи в году, 21 декабря, весь вечер до поздней ночи на всех этажах Французского института будет кипеть жизнь. Основной темой станет окончание реставрации после пожара собора Парижской Богоматери. Зрителей всех возрастов ждут театральные и цирковые перформансы, мастер-классы, занимательные уроки французского языка, гадания, поэтический турнир. Вход свободный. 6+

Источник: Наталья Гончарова







Среди событий, на которые понадобится бесплатная регистрация, — показ фильмов VR-фестиваля «Цифровая осень: Меняя перспективу» (2024), в том числе фильма об истории собора Парижской Богоматери и его сокровищах (с 17 до 22 часов). 16+

Для детей и подростков будут проходить различные мастер-классы, например по созданию Горгулий (в 15:00) и витражей (с 15 до 17 часов).

Большинство событий не требует регистрации. С трех часов и до конца вечера будет доступна выставка Татьяны Губаревой Les Misérables. Художница работает в сложной и трудоемкой технике флорентийской мозаики.

В 17:30 начнется лекция Ивана Саблина «Вокруг Нотр-Дама», из которой вы узнаете историю и типологию готических соборов в окрестностях Парижа.

В 20:00 стартует цирковой перформанс «Хулиганы в медиатеке» по мотивам книги Даниэля Пеннака «Как роман», который научит зрителей, что чтение — это не про «обязательно и стыдно», а про «весело и свободно».

А в 21:00 артисты театра «Карлсон Хаус» Мария Коркодинова и Ильдар Юсупов выступят в роли гидов и проведут музыкальную экскурсию по Нотр-Даму.

Еще одно нескучное занятие ждет зрителей под конец вечера — «Поэтические игрища». Современные барные поэты Петербурга, участники нового проекта Кубок Большого Слэма, проведут Слэм-Сюрреализм — поэтическое состязание поэтов по полуспортивным правилам. У каждого поэта будет не больше трех минут, а тема стихотворений — сюрреализм. Судить будут зрители. Второе состязание для поэтов — «Игра в рифмы. Изысканный труп». Прямо в зале, без всякой подготовки в режиме реального времени поэты попробуют сочинить коллективное произведение.