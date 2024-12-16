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Афиша Plus Эрмитаж посвятит выставку памяти профессора, коллекционера и мецената Юрия Абрамова

Эрмитаж посвятит выставку памяти профессора, коллекционера и мецената Юрия Абрамова

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В Гербовом зале музея пройдёт выставка памяти доктора физико-математических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, коллекционера, создателя Музея дворянского быта Юрия Шмавоновича Абрамова (1946 — 2021).

Франческо Морандини, прозванный Поппи. Женский портрет. 1570-е годы

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Юрий Абрамов не раз делал щедрые дары Эрмитажу. Среди особо ценных подарков коллекционера музей называет статую Юпитера, созданную венецианским скульптором начала XVIII века Антонио Тарсиа, и другие предметы, которые вы сможете увидеть.

В 2023–2024 годах Эрмитаж приобрёл значительную часть коллекции давнего друга и мецената музея. Среди экспонатов — мраморный бюст Микеланджело Буонарроти работы младшего современника ренессансного гения Джованни Антонио Дозио, женский портрет кисти флорентийского живописца второй половины XVI века Франческо Морандини (Поппи), портреты русских императоров, предметы мебели и прикладного искусства. Лучшие из даров Юрия Абрамова вы сможете увидеть на выставке в Гербовом зале.

Выставка «Кабинет коллекционера-антиквара. Памяти мецената Ю. Ш. Абрамова» пройдёт в Гербовом зале Зимнего дворца с 19 декабря 2024 года по 20 апреля 2025-го. 0+

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