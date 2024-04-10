"И так не штрафуют". Госдума РФ отклонила поправки об отмене штрафов за превышение «средней скорости»

Госдума РФ отклонила законопроект об отмене штрафов за превышение «средней скорости». Об этом 10 апреля информирует официальный сайт нижней палаты парламента России. Принять такое решение рекомендовал думский комитет по государственному строительству и законодательству. По аргументации понятно, что отдельные поправки об отмене штрафов сочтены избыточными. «По информации МВД России, привлечение к административной ответственности на основании установления средней скорости движения транспортного средства в настоящее время не осуществляется», — сказано в заключении комитета Госдумы.



Напомним, российские водители получали штрафы за «среднюю скорость» с 2013 по 2019 год. Речь шла фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами.

Штрафовали согласно нормам о «мгновенных» превышениях: к примеру, на 500 руб. за превышение на 20–40 км/ч, на 40–60 км/ч — на 1 тыс. руб. В 2019 году Верховный суд решил, что в подобных постановлениях должно быть указано время и точное место совершения нарушения — и штрафы за превышение «средней скорости» выписывать перестали (в ПДД само понятие «средняя скорость» отсутствует).



О возвращении штрафов летом 2023 года задумывался Минтранс России.