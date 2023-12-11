МВД выступило против ответственности для водителей на основании средней скорости

МВД РФ выступает против привлечения к ответственности водителей при помощи фиксации средней скорости. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.
«МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках», — говорится в ее сообщении.
Волк адресовала публикацию «всем автолюбителям страны».
Как отмечает ведомство, недавно в СМИ появились публикации о возможных изменениях ПДД и ответственности на основании средней скорости, поэтому МВД решило выпустить разъяснения.
«Министерство внутренних дел не поддерживает проект поправок в Правила дорожного движения в части введения понятия «средняя скорость», а также закрепления обязанности водителя не превышать установленные ограничения скорости, в том числе средней, подготовленный Минтрансом России», — говорится в публикации на сайте МВД.
В августе нынешнего года «Коммерсант» сообщил, что в России думают над возвращением штрафов за превышение водителями средней скорости. Речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами, писало издание.