МВД выступило против ответственности для водителей на основании средней скорости

МВД РФ выступает против привлечения к ответственности водителей при помощи фиксации средней скорости. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.

«МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках», — говорится в ее сообщении.



Волк адресовала публикацию «всем автолюбителям страны».



Как отмечает ведомство, недавно в СМИ появились публикации о возможных изменениях ПДД и ответственности на основании средней скорости, поэтому МВД решило выпустить разъяснения.

