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    В России хотят ввести штрафы за превышение средней скорости на участке дороги

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    В России думают над возвращением штрафов за превышение водителями средней скорости. Речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами, пишет 3 августа «Коммерсантъ». Два года назад подобную практику отменила ГИБДД, теперь же Минтранс разработал поправки и готовит изменения в КоАП.

    По данным издания, в ПДД появится термин «средняя скорость движения транспортного средства», под которой будет пониматься значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка. Согласно поправкам, водитель будет обязан вести машину со средней скоростью, не превышающей введенных лимитов.

    Наказывать водителей за превышение средней скорости ГИБДД прекратила в 2021 году, когда Верховный суд отметил, что нельзя указывать участок дороги (а не конкретное место) в качестве места совершения правонарушения. Позиция МВД относительно законодательной инициативы сейчас такова, что до устранения различных правовых пробелов, в частности проблемы с подсудностью, когда участок трассы находится в ведении разных регионов, возвращать наказание нельзя.

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