В России хотят ввести штрафы за превышение средней скорости на участке дороги

В России думают над возвращением штрафов за превышение водителями средней скорости. Речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами, пишет
По данным издания, в ПДД появится термин «средняя скорость движения транспортного средства», под которой будет пониматься значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка. Согласно поправкам, водитель будет обязан вести машину со средней скоростью, не превышающей введенных лимитов.
Наказывать водителей за превышение средней скорости ГИБДД прекратила в