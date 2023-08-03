В России хотят ввести штрафы за превышение средней скорости на участке дороги

В России думают над возвращением штрафов за превышение водителями средней скорости. Речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами, пишет 3 августа «Коммерсантъ». Два года назад подобную практику отменила ГИБДД, теперь же Минтранс разработал поправки и готовит изменения в КоАП.



По данным издания, в ПДД появится термин «средняя скорость движения транспортного средства», под которой будет пониматься значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка. Согласно поправкам, водитель будет обязан вести машину со средней скоростью, не превышающей введенных лимитов.

