Пожарные отстояли электроподстанцию под боком у полыхающего склада Wildberries в Шушарах

Пожарные шестой час воюют с огнём, разгоревшимся на складе маркетплейса в Пушкинском районе Петербурга 13 января. Тушение осложнялось близостью электроустановки.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, удалось не допустить распространения огня на всю площадь складского комплекса на Московском шоссе и расположенную в непосредственной близости электроподстанцию. Кроме того, пожарные не дали загореться парковке грузового транспорта.
пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
Склад Wildberries вспыхнул незадолго до восьми часов утра. По предварительным данным, загорелась упаковочная плёнка в одном из отделов. В МЧС рассказали, что к приезду первых подразделений горели складская и погрузочно-разгрузочная зоны. К половине десятого полыхали 50 тысяч квадратных метров, ранг пожара подняли до максимального, пятого номера сложности. Локализовать его смогли на площади в 70 тысяч квадратных метров. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.
Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Причины возгорания устанавливаются, ход и результаты проверки контролирует прокуратура. В Пушкинском, Фрунзенском и Колпинском районах специалисты каждый час берут для проверки пробы воздуха на территории жилой застройки. На исследование отправлены также пробы из Невского района.
«В адрес управления жалобы от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступали», — сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.