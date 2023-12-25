Роковые яйца. Почему «доступный белок» дорожает на самом деле и почему цены пока не опустятся

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Цены на яйца в России взлетели в 2023 году более чем на 50%, а объяснять причины подорожания пришлось даже президенту Владимиру Путину. Чтобы узнать, у кого «все в порядке» с яйцами, «Фонтанка» отправилась на крупнейшее в России предприятие по их выпуску — «Птицефабрику Синявинскую», а заодно спросила у производителя, ретейлеров и экономистов, куда исчезло дешевое яйцо и помогут ли обуздать инфляцию срочные меры правительства.



«Яйца куриные пищевые столовые — 130 рублей, высший сорт — 130 рублей, есть по 115 отборные, а С1 — 100, и есть С2 — 95», — докладывает по телефону пожилой мужчина в магазине при «Птицефабрике Синявинская». Очередь к единственному кассиру-продавцу, который отпускает товар прямо из-за прилавка, в сочетании со стоящим у входа в здание памятником Ленину могут создать иллюзию «Back in USSR». Зато обилие и разнообразие выложенной прямо на паллетах продукции создает конкуренцию самым современным супермаркетам, на стеллажах которых все чаще наблюдается яичный дефицит.



Внутри производственных цехов тоже вполне себе 21 век. В птичник нас не пустили по соображениям эпизоотической безопасности — говоря проще, чтобы не заразили чем-нибудь ценных птиц и не усугубили и без того сложную ситуацию на рынке. Но приходится поверить сотрудникам, что продукт доходит до потребителя в прямом смысле в первозданном виде. Прямо из-под несушек яйца забирает робот-конвейер, затем сотрудники в перчатках складывают их в разноцветную рифленку, паллеты на погрузчиках доставляют в цех сортировки. Здесь каждое яйцо фотографируется несколько раз со всех сторон, проверяется на микротрещины, учитывается, дезинфицируется ультрафиолетом, взвешивается, калибруется, и затем расфасовывается в упаковку в зависимости от категории — уже без контакта с работниками предприятия. За работой линии следят взрослые женщины и молодые мужчины в фирменных красных футболках. У многих смуглые лица и темные волосы.



Ранее, объясняя причины повышения цен ретейлерам, птицефабрики говорили в том числе о нехватке рабочих рук из-за оттока трудовых мигрантов. «Летом, когда курс рубля опустился, был отток, но сейчас все восстановилось», — пояснил «Фонтанке» советник генерального директора Артур Холдоенко. По его словам, дефицит кадров ощущается последний год. «Но мы решаем [проблему] тем, что повышаем зарплату и более внимательно относимся к оптимизации процессов — быстрее пошли в роботизацию, автоматизацию, смотрим на промышленные возможности искусственного интеллекта», — говорит он.



Сейчас «Синявинская птицефабрика» работает на полную мощность — восемь часов работы и четыре часа мойка конвейера, и так две смены. По словам Артура Холдоенко, в этом году предприятие выпустит 1,62 млрд яиц, примерно столько же, сколько в прошлом. Это абсолютный рекорд среди российских птицефабрик и около половины всего объема производства Ленобласти (3,45 млрд штук). Из поселка Приладожское яйца отправляются не только в Петербург, но и Калининград, Мурманск, Воронеж Тамбов, Нижний Новгород и даже доходят до Крыма. Но за пределами магазина при птицефабрике, куда приходят работники и жители поселка, цены на продукцию могут сильно отличаться.



Спрос и предложение С начала года куриные яйца в России подорожали на 52,94%. Это самый высокий показатель среди товаров и услуг в наборе, который еженедельно мониторит Росстат. На ситуацию уже обратили внимание не только ФАС и прокуратура, но и президент. Во время прямой линии Владимир Путин, комментируя резкое подорожание, сообщил, что спрос на яйца увеличился в связи с ростом доходов населения, а объемы производства за ним не поспели. Ростом благосостояния россиян объяснил ситуацию и депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Если посмотреть на региональную статистику, то ситуация выглядит не так страшно. В Петербурге по итогам января-ноября яйца выросли в цене на 22%. Правда, больше половины этого подорожания, 12%, случилось за последний месяц. Это при том, что Ленинградская область — лидер по производству яйца: в регионе выпускается 9% всей продукции страны.

По мнению Артура Холдоенко, на рынке действительно возник дисбаланс спроса и предложения. Если смотреть на сухие цифры, то в этом году за 11 месяцев в России производство яйца увеличилось примерно на 2% до 34,8 млрд штук. Но в некоторых регионах предложение резко сократилось. «Мы потеряли в России 5 млн кур несушек из-за птичьего гриппа и, скорее всего, те регионы, которые потеряли производство, оттянули от себя какую-то часть продукции», — отмечает он.



Что касается спроса, то версию о его росте на правительственных совещаниях высказывают торговые сети. Некоторые видят увеличение спроса на 20–22%. Если верить официальной статистике, благосостояние россиян и правда увеличивается: номинальная зарплата выросла за 10 месяцев на 13,7%, реально располагаемые доходы — почти на 5%, рассуждает Артур Холдоенко. Но не исключено, что повышение спроса, который видят сети, имеет другие причины. «Надо помнить о другом балансе: с апреля очень сильно подорожала курица, и, по всей видимости, яйцо стало самым дешевым белком», — отмечает он.

В одной из петербургский сетей «Фонтанке» подтвердили, что осенью заметили рост продаж яиц на 10% в штуках по сравнению с весной, в декабре еще 10%. «Но мы не связываем это с тем, что растет потребление, а с тем, что цены у нас стали лучше, чем в дискаунтерах», — отмечает собеседник. Представитель ретейлера также подчеркивает, что после вмешательства правительства закупочные цены на курицу пошли резко вниз. «Может быть, действительно, всех несушек порезали [на мясо]?», — рассуждает он.



Производители эту версию считают несостоятельной. «Это фантазия, потому что это два разных типа курицы. Курица, которая несет яйца, это суповая, а не бройлер, который выращивается на мясо. Суповая курица занимает ничтожную долю по сравнению с мясом бройлера в общем объеме предложения», — отмечает Артур Холдоенко.

Экономист Дмитрий Прокофьев в своем блоге «Деньги и песец» объясняет рост цен на яйца так называемым «парадоксом Гиффена». «Это когда «дешевая» еда чуть прибавила в цене, но из-за этого людям чуть перестало хватать денег на «дорогую» еду, и они стали покупать больше «дешевой» еды, а со стороны производителей это выглядит как рост объемов спроса на «дешевую» еду, а значит, надо повышать цены», — комментирует он.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Реальная инфляция Цены на яйца растут и по объективным причинам: у производителей увеличилась себестоимость производства.

К примеру, «Птицефабрика Синявинская» повысила заработную плату своим сотрудникам на 13%, чтобы справиться с дефицитом кадров. Комплектующие для производственных линий подорожали на 40%. «Поскольку оборудование на 70–80% европейское, то это связано с санкционными вещами — параллельный импорт обходится дороже, — так и с курсовой разницей из-за ослабления рубля», — говорит Артур Холдоенко. Ветеринарные медикаменты и биопрепараты стоят на 40% больше, чем год назад. Это тоже связано с тем, что они преимущественно делаются из иностранных субстанций

Логистика подорожала в среднем на 25%. Но, к примеру, стоимость перевозки зернового сырья по железной дороге, подскочила на 50%. «Для птицефабрик в зерновом поясе зерно стало дешевле, но на Северо-Западе мы не получили такого эффекта», — говорит Артур Холдоенко.



Только за последний квартал цены на гофротару увеличились на 36–40%. Причина — открытие экспорта макулатуры в страны Юго-Восточной Азии. «Был период, когда в Европу из-за санкций не вывозили, а когда нашли лазейку возить в страны Юго-Восточной Азии, цена улетела вверх», — объясняет Артур Холдоенко. Но уведомления о повышении цен приходят и от производителей другой упаковки.

По мнению Дмитрия Прокофьева, на примере яиц видно реальную инфляцию из-за девальвации. В других продуктах ее проще скрыть с помощью так называемой «шкринфляции», то есть уменьшая упаковку или меняя качество продуктов (увеличивая долю растительных жиров, например). Но яйцо — одно из немногих продуктов, которые продаются практически в натуральном виде, отмечает экономист. Поэтому и цены растут сильнее.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Заигрались в биржу



Тему подорожания яиц, по информации «Фонтанки», затрагивали на совещании оперштаба в Смольном на прошлой неделе. Как рассказал один из участников, одной из причин его участники назвали подорожание яиц на бирже.



По сути на биржу поступает продукция тех же птицефабрик, но без фирменной упаковки и менее тщательно отобранная. «Биржевое яйцо было всегда на 20% дешевле, чем брендированное. В сентябре оно исчезло», — пояснил представитель ретейлера. Если в мае биржевое яйцо стоило 50 рублей за десяток, а брендированное 70–80 рублей, то сейчас брендированная продукция подорожала до 90–95 рублей, а биржевое яйцо стоит 145–165 рублей. В результате ретейлеры, которые имели долгосрочные контракты на брендированную продукцию, оказались в выигрыше, поскольку смогли предлагать более низкие цены.

По мнению Артура Холдоенко, сделав ставку на более дешевое биржевое яйцо и уменьшив долю долгосрочных контрактов, сети сами спровоцировали дефицит. «Когда выяснилось, что нужно было больше яйца, они начали на торгах повышать цену и это включило ралли», — комментирует он.



«Птицефабрика Синявинская» отчиталась в прокуратуру и ФАС о том, что ее отпускные цены по долгосрочным контрактам за 11 месяцев 2023 года всего на 2% выше, чем за такой же период 2022 года, что меньше даже прогнозируемой инфляции. «Мы свои обязательства по этим ценам выдерживали и выдерживаем», — подчеркивает Артур Холдоенко. На такие контракты с фиксированной ценой приходится 85–86% продукции предприятия.

У сетей же доля «брендовки» составляла обычно 20–30%. Но, когда цены на бирже вверх, то у птицефабрик не оказалось «лишней» фирменной продукции. «Они ориентируются на объем который в прошлом году выбирался, и когда мы пытаемся делать большие заказы, они говорят «вы в прошлом году столько брали, у нас под вас такой резерв», — комментирует представитель одной из петербургских сетей.

Производители подтверждают эту версию. «К примеру, мы исторически продавали одной сети 10 млн яиц, а они приходят и говорят «дайте 15 млн. А у нас нет этих 5 млн, мы и так работаем на 100% мощность», — отмечает Артур Холдоенко



В этом году предприятия Ленобласти даже сократили объем выпуска по сравнению с прошлым годом. Как пояснил вице-губернатор региона Олег Малащенко, это снижение было запланированным. По его словам, птицефабрики в этом году были сосредоточены не на росте выпуска продукции, а на создании репродукторов первого и второго порядков. Это позволит закрыть потребность как в прародительском, так и в родительском стаде птиц и не зависеть от импортного племенного материала. Кроме того, птицефабрика «Роскар» (вторая по величине после «Синявинской») находится в процессе модернизации своих птичников.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что будет с ценами на яйца в 2024-м?



На последнем совещании в Смольном ретейлеры заверили чиновников, что делают все возможное, чтобы сдерживать цены на яйца. «Но судя по тому, что предлагают [производители], роста не будет, но и снижения тоже — цены на полке стабилизировались в диапазоне 109–140 рублей», — рассказал один из участников. По его словам, сеть уже получила уведомление от птицефабрик об индексации цен на 15% по вновь заключаемым контрактам.

По словам Артура Холдоенко, у «Птицефабрики Синявинская» пока только идет договорная кампания. Но сильного повышения не будет. «Мы поставили коммерческой службе задачу, чтобы на следующий год были заключены контракты на 100% продукции и на 100% по фиксированной цене, тогда торговые сети будут уверены, что гарантированно получат объем и цена будет фиксирована», — подчеркнул он.

Некоторым сетям «Птицефабрика Синявинская» в рамках долгосрочных контрактов продолжает поставлять яйца по 77 рублей за десяток. Таких цен в рознице давно нет, признают ретейлеры на правительственных совещаниях. Для этого есть две причины: сети уравнивают цены на биржевые и фирменные яйца. «Есть брендированное по 100 рублей и не брендированное по 160, в итоге ставим в среднем по 130», — говорит представитель одной из сетей.



Вторая причина — стремление избежать пустых полок. «Когда цена на полке была 99 рублей, яйцо за полдня разбиралось. Сейчас подняли до 109 — не для того, чтоб заработать, а чтобы покупателю, который приходит в 18.00–19.00 было что купить», — рассказывает собеседник издания. При этом ретейлеры подчеркивают, что яйцом по-прежнему торгуют в минус, чтобы привлечь трафик.

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Обнуление импортных пошлин и начало поставок яиц из других стран вряд ли сильно скажется на ценах в петербургских магазинах. «Турецкие и азербайджанские яйца до нас не доедут. Но, может быть, если они насытят спрос на юге страны, и здесь больше товара будет», — рассуждает представитель одной из розничных сетей.



«Птицефабрика Синявинская» в следующем году начнет строить новый птичник на 550 тысяч несушек. Он будет крупнейшим в Европе и позволит предприятию увеличить выпуск яиц в пятилетней перспективе на 30% — до 21 млрд яиц в год. Правда, первую прибавку можно будет получить только в 2025 году, так что на цены в 2024-м это не повлияет.

Но инвестиционные планы с возникшем в этом году дефицитом никак не связаны, подчеркивает Артур Холдоенко. «Мы видели развитие не только в обеспечении граждан России яйцом, но и в экспортном потенциале», — говорит он.



Второй по величине производитель «Роскар» после модернизации птичников также намерен увеличить объём производства на 300 млн штук в год. Для сравнения, в 2022 году предприятие выпустило 1,37 млрд яиц.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

