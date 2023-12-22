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    Депутат Гутенев объяснил рост цен на яйца улучшением благосостояния россиян

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив
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    Рост цен на куриные яйца произошел из-за улучшения качества жизни россиян, которые стали чаще есть мясные продукты и яйца. Такое мнение в четверг, 21 декабря, озвучил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат Владимир Гутенев. Интервью с парламентарием опубликовали в Telegram-канале издания ДумаТВ.

    «Анализ показал, что в данном случае возросло качество жизни наших граждан, и они увеличили потребление в принципе мясных продуктов и куриного мяса — как диетического, и яйца. И переразмеренные мощности — это плохо. Мы не даем возможности производителям получать прибыль, поскольку избыток всегда формирует более медленный рост цен», — сказал депутат.

    Он пояснил, что «неудовлетворенный спрос формирует дефицит», что «тоже плохо», и подчеркнул важность поддержания баланса.


    По словам Гутенева, по ценовой конъюнктуре предпочтительными поставщиками яиц являются Азербайджан, Турция и Иран.

    «Уже сейчас там работают лаборатории с поставщиками, потому что мы должны брать не только дешевый продукт, качественный продукт, который прошел оценку санэпидемнадзора», — добавил депутат.

    По данным Росстата, с начала 2023 года яйца подорожали почти на 53%.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив

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