Депутат Гутенев объяснил рост цен на яйца улучшением благосостояния россиян

Рост цен на куриные яйца произошел из-за улучшения качества жизни россиян, которые стали чаще есть мясные продукты и яйца. Такое мнение в четверг, 21 декабря, озвучил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат Владимир Гутенев. Интервью с парламентарием опубликовали в Telegram-канале издания ДумаТВ.
«Анализ показал, что в данном случае возросло качество жизни наших граждан, и они увеличили потребление в принципе мясных продуктов и куриного мяса — как диетического, и яйца. И переразмеренные мощности — это плохо. Мы не даем возможности производителям получать прибыль, поскольку избыток всегда формирует более медленный рост цен», — сказал депутат.
Он пояснил, что «неудовлетворенный спрос формирует дефицит», что «тоже плохо», и подчеркнул важность поддержания баланса.
По словам Гутенева, по ценовой конъюнктуре предпочтительными поставщиками яиц являются Азербайджан, Турция и Иран.
«Уже сейчас там работают лаборатории с поставщиками, потому что мы должны брать не только дешевый продукт, качественный продукт, который прошел оценку санэпидемнадзора», — добавил депутат.
По данным Росстата, с начала 2023 года яйца подорожали почти на 53%.