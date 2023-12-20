А яйцам все равно. Они продолжают в том же темпе и подорожали с начала года уже на 53%

Словесные интервенции, которыми чиновники разных уровней воздействовали на стоимость куриных яиц, не увенчались успехом. Как следует из данных Росстата, за неделю с 12 по 18 декабря инфляция чуть замедлилась — до 0,18% после 0,2% неделей ранее, но яйца продолжили дорожать теми же темпами.

За указанный период они прибавили в цене 4,6%, как и на прошлой неделе. Всего с начала года продукт подорожал на 52,94%. Это самый высокий показатель среди товаров и услуг в наборе, который еженедельно мониторит статистическое ведомство.



А вот цены на огурцы замедлили рост — до 8,2% против 9,6% неделей ранее. Также в продуктовой части потребительской корзины увеличились цены на белокочанную капусту — на 1,6%, помидоры — на 1,4%, репчатый лук — на 1,3%, морковь — на 1,2%.

Среди медикаментов за неделю на 1,2% подорожал корвалол и на 1% — ренгалин. Цены на остальные непродовольственные товары существенно не изменились. Бензин и дизельное топливо прибавили всего 0,1%.



В категории услуг традиционно сильнее всего изменились цены авиабилетов на внутренние рейсы. После роста на прошлой неделе они снизились на 1,3%.



По данным Минэкономразвития, годовая инфляция за указанный период составила 7,48%. На прошлой неделе Банк России сохранил свой прогноз по инфляции на 2023 год. Регулятор ожидает, что инфляция будет находиться вблизи верхней границы диапазона 7–7,5%.



14 декабря президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции подтвердил превышающий 40% рост цен на курятину и яйца. Глава государства отметил, что спрос на яйца увеличился в связи с ростом доходов, поскольку это доступный белок. Объемы производства, по его словам, не поспели за спросом, а также вовремя не открыли импорт в должном объеме.

