В Россию ввезли первую партию в 612 тысяч куриных яиц из Азербайджана

Первая партия куриных яиц из Азербайджана прибыла в Россию. Через пункт пропуска Яраг-Казмаляр ввезли 612 тысяч штук (
Решение об открытии российского рынка для поставок было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.
14 декабря президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции подтвердил
С начала года яйца в целом по России выросли в цене уже на
ФАС России возбудила дела в отношении компаний — производителей куриных яиц «по признакам картельного соглашения». Им грозят оборотные штрафы.