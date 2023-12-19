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    В Россию ввезли первую партию в 612 тысяч куриных яиц из Азербайджана

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    Первая партия куриных яиц из Азербайджана прибыла в Россию. Через пункт пропуска Яраг-Казмаляр ввезли 612 тысяч штук (36 тонн), сообщает 19 декабря Россельхознадзор.

    Решение об открытии российского рынка для поставок было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.

    Фото: пресс-служба Россельхознадзора
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    14 декабря президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции подтвердил 40-процентный и более рост цен на курятину и яйца. Объемы производства, по его словам, не поспели за спросом, а также вовремя не открыли импорт в должном объеме.

    С начала года яйца в целом по России выросли в цене уже на 46,2%, следует из опубликованных недавно данных Росстата, при общей инфляции за этот период 6,9%.

    ФАС России возбудила дела в отношении компаний — производителей куриных яиц «по признакам картельного соглашения». Им грозят оборотные штрафы.

    Фото: пресс-служба Россельхознадзора

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