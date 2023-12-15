ФАС возбудила дела в отношении компаний — производителей куриных яиц

В России возбуждены дела в отношении компаний — производителей куриных яиц, сообщает 15 декабря Федеральная антимонопольная служба(ФАС). Дела возбуждены «по признакам картельного соглашения». Компаниям грозят оборотные штрафы.

Межрегиональное Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских компаний-производителей — ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское». С начала сентября 2023 года компании допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц.

Кировское УФАС выявило факт повышения цен на куриные яйца со стороны еще двух производителей — ООО «Советская агрофирма» и АО «Вятско-Полянская птицефабрика». С начала июня по октябрь 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на яйца до 60%.