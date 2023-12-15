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    ФАС возбудила дела в отношении компаний — производителей куриных яиц

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    49 комментариев

    В России возбуждены дела в отношении компаний — производителей куриных яиц, сообщает 15 декабря Федеральная антимонопольная служба(ФАС). Дела возбуждены «по признакам картельного соглашения». Компаниям грозят оборотные штрафы.

    Межрегиональное Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских компаний-производителей — ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское». С начала сентября 2023 года компании допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц.

    Кировское УФАС выявило факт повышения цен на куриные яйца со стороны еще двух производителей — ООО «Советская агрофирма» и АО «Вятско-Полянская птицефабрика». С начала июня по октябрь 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на яйца до 60%.

    Напомним, с начала года яйца в целом по России выросли в цене уже на 46,2%, следует из опубликованных недавно данных Росстата, при общей инфляции за этот период 6,9%.

    14 декабря президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции подтвердил 40-процентный и более рост цен на курятину и яйца. Глава государства отметил, что спрос на яйца увеличился в связи с ростом доходов, поскольку это доступный белок. Объемы производства, по его словам, не поспели за спросом, а также вовремя не был открыт импорт в должном объеме.

    В тот же день глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев завил, что его ведомство работает над стабилизацией цен на куриное яйцо в России. В частности, прорабатывается решение об обнулении импортных пошлин. Министр также обозначил вектор на увеличение объемов собственного производства.

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    Выросли цены на яйца
    ЛАЙК18
    СМЕХ29
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 49

    Гость15 Дек 2023 в 18:34
    Может на самом деле цены на яйца временно поднять решили потому что знают, что к новому году все яйца под салаты больше, чем обычно берут.
    +0−0
    Ten15 Дек 2023 в 18:34
    А яндекс фас проверить не может. Говорит, мараторий на проверки до 31.12.2024.
    Пусть фас Газпром и Роснефть проверит.
    +0−0
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