Минсельхоз РФ работает над стабилизацией цен на яйца

«Работаем над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и стабильные цены. Прорабатываем решение об обнулении импортных пошлин и поставки необходимого объема из дружественных стран», — цитирует агентство заявление Патрушева в официальном телеграм-канале ведомства.

Минсельхоз РФ работает над стабилизацией цен на куриное яйцо в России, передает 14 декабря ТАСС. Об этом заявил глава министерства Дмитрий Патрушев.

Напомним, с начала года яйца в целом по России выросли в цене уже на 46,2%, следует из опубликованных накануне данных Росстата, при общей инфляции за этот период 6,9%.



Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции подтвердил 40-процентный и более рост цен на курятину и яйца. Глава государства отметил, что спрос на яйца увеличился в связи с ростом доходов, поскольку это доступный белок. Объемы производства, по его словам, не поспели за спросом, а также вовремя не открыли импорт в должном объеме.

