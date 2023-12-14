Яйца всмятку. Правительству не удается сдержать рост продуктовой инфляции

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Цены на куриные яйца игнорируют шумиху вокруг и грозные окрики чиновников и продолжают расти ударными темпами. За минувшую неделю, с 5 по 11 декабря, они прибавили 4,55%, став самым подорожавшим продуктом в списке Росстата для еженедельного мониторинга, если исключить из него плодоовощи. Инфляция остается на высоком уровне, что говорит в пользу повышения ключевой ставки.

С начала года яйца в целом по России выросли уже на 46,2%, следует из опубликованных накануне данных Росстата, при общей инфляции за этот период 6,9%. «Похвастаться» таким же уровнем удорожания могут похвастаться немногие продукты, и как ни странно, среди них нет огурцов. Они единственные на указанной неделе подорожали больше яиц — на 9,6% (после 10,4% неделей ранее). Вот только с начала года цены на продолговатое зеленое растение снизились на 2,34%, что как бы намекает на сезонность. С помидорами и бананами ситуация иная. Первые «отдорожали» свое в октябре-ноябре, вторые — в ноябре, цены на оба продукта сейчас растут умеренными темпами или вовсе снижаются (в случае с бананами на этой неделе), но с начала года показывают +44,1% и +45,4% соответственно.



Куриное мясо, цены на которое удалось стабилизировать, с начала года подорожало на 29,6%. Лидер прошлых лет, белокачанная капуста — почти на 25%. Яйца — единственная ценовая аномалия, которую пока не удалось победить, хотя борьба продолжается несколько недель. Сначала на стоимость курятины и яиц обратил внимание президент Владимир Путин и ему пообещали разобраться. Затем Федеральная антимонопольная служба начала проверку в отношении ретейлеров. Также к проверке цен на яйца присоединилась Генпрокуратура.

Наконец, 13 декабря правительство решило обнулить таможенные пошлины на импорт яиц, правда с 1 января по 30 июня 2024 года. Как сообщили СМИ со ссылкой на Минсельхоз, яйца повезут к нам из Азербайджана и Турции. В ведомстве ожидают, что цены стабилизируются в ближайший месяц. Как говорили «Фонтанке» ретейлеры, куриное мясо и яйца дорожают в основном из-за удорожания топлива и логистики в целом, дефицита кадров, зависимости от курса валют — производители используют иностранное оборудование, импортные вакцины и корма.

То, что текущей инфляцией сейчас управляет именно продуктовый сегмент, подтверждает затишье в непродовольственной части потребительской корзины. Так о нем сообщает Минэкономразвития в свежем обзоре ценовой ситуации: «На непродовольственные товары — околонулевой рост цен (0,04%): замедлился рост цен на отечественные автомобили и электро- и бытовые приборы». С начала года в сегменте больше всего подорожали российские легковушки — на 15,8%. В секторе услуг снова рост цен — на 0,36%. Как поясняет Минэк, за счет удорожания авиабилетов на внутренние рейсы. Это одна из самых волатильных компонент, и нынешний рост на 6% для нее не аномален. К слову, с начала года билеты стали дороже на 28,5%, что на фоне остальных тарифов, которые подталкивала вверх ежегодная индексация, выглядит немного тревожно.

Впрочем, на годовую инфляцию все это влияет не значительно. Дойдя до пиковых 7,54% в конце ноября, она стала понемногу отказываться назад, составив уже 7,47%, что укладывается в прогнозный диапазон ЦБ РФ по инфляции по итогам года — 7–7,5%. Но при принятии решения по ключевой ставке 15 декабря регулятор будет учитывать и текущие темпы роста цен, которые пока складываются в пользу повышения одного из важнейших экономических показателей.

Ранее аналитики рассказали «Фонтанке», почему считают наиболее вероятным вариант повышения ставки до 16%. Свою «ставку» на это также сделал банк ВТБ, анонсировав увеличение максимальной доходности по накопительному счету до 16%.

«В этот раз мы решили увеличить ставки, не дожидаясь решения регулятора, — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. — Если же ключевая ставка будет повышена еще больше, то мы вернемся к вопросу увеличения доходности по своим продуктам».



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»