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    Банки решили повышать ставки по депозитам еще до заседания Центробанка по ключевой ставке

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    Накануне заседания Центробанка, на котором будет пересматриваться ключевая ставка, прогнозы экспертов относительно ее повышения уже находят отражение в политике банков. В частности, некоторые из них приняли решение повысить ставки по вкладам, не дожидаясь решения регулятора.

    В среднем ключевые игроки банковского рынка поднимают ставки до 15–16% годовых по различным сберегательным продуктам.

    «В этот раз мы решили увеличить ставки, не дожидаясь решения регулятора, — комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. — Если же ключевая ставка будет повышена еще больше, то мы вернемся к вопросу увеличения доходности по своим продуктам».

    Он добавил, что объем привлеченных банками средств населения растет — до конца этого года портфель накоплений физлиц в национальной валюте приблизится к 40 трлн рублей, а в следующем году рост составит около 12%.

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