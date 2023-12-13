Банки решили повышать ставки по депозитам еще до заседания Центробанка по ключевой ставке

Накануне заседания Центробанка, на котором будет пересматриваться ключевая ставка, прогнозы экспертов относительно ее повышения уже находят отражение в политике банков. В частности, некоторые из них приняли решение повысить ставки по вкладам, не дожидаясь решения регулятора.

В среднем ключевые игроки банковского рынка поднимают ставки до 15–16% годовых по различным сберегательным продуктам.

«В этот раз мы решили увеличить ставки, не дожидаясь решения регулятора, — комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. — Если же ключевая ставка будет повышена еще больше, то мы вернемся к вопросу увеличения доходности по своим продуктам».

