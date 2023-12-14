    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, вос

    762мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.89eur96.95

    Путин: я спросил министра сельского хозяйства, как у него с яйцами

    3974

    Президента России Владимира Путина в ходе прямой линии, которая проходит 14 декабря в Москве, спросили про ситуацию с ценами на куриные яйца. Напомним, с начала года яйца в целом по России выросли в цене уже на 46,2%, следует из опубликованных накануне данных Росстата, при общей инфляции за этот период 6,9%. Продукт продолжает дорожать ударными темпами.

    Отвечая на вопрос, президент рассказал, что недавно спрашивал министра сельского хозяйства (Дмитрия Патрушева. — Прим. ред.), «как у него с яйцами». Министр ему ответил, что «у него всё в порядке».

    Путин подтвердил 40-процентный и более рост цен на курятину и яйца. Глава государства отметил, что спрос на яйца увеличился в связи с ростом доходов, поскольку это доступный белок. Объемы производства, по его словам, не поспели за спросом, а также вовремя не открыли импорт в должном объеме.

    «Сожалею и приношу извинения, это сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», — добавил глава государства.

    За всеми важными заявлениями президента мы следим в нашей онлайн-трансляции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК5
    СМЕХ28
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ30
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close