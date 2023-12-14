Путин: я спросил министра сельского хозяйства, как у него с яйцами

Президента России Владимира Путина в ходе прямой линии, которая проходит 14 декабря в Москве, спросили про ситуацию с ценами на куриные яйца. Напомним, с начала года яйца в целом по России выросли в цене уже на 46,2%, следует из опубликованных накануне данных Росстата, при общей инфляции за этот период 6,9%. Продукт продолжает дорожать ударными темпами.



Отвечая на вопрос, президент рассказал, что недавно спрашивал министра сельского хозяйства (Дмитрия Патрушева. — Прим. ред.), «как у него с яйцами». Министр ему ответил, что «у него всё в порядке».