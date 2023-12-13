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    Яйца дешеветь не планируют. Инфляция в России за неделю только ускорилась

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    Инфляция в России за период с 5 по 11 декабря ускорилась до 0,2% после 0,12% неделей ранее. Цены на яйца немного ускорили рост, на огурцы — замедлили, но незначительно.

    Как следует из опубликованных 13 декабря данных Росстата, за неделю яйца подорожали на 4,6% после 4,2%. Это самый высокий показатель среди продуктов, если исключать традиционно лидирующие по удорожанию плодоовощи. Огурцы на этот раз прибавили 9,6%, помидоры — всего 0,3%.

    В категории непродовольственных товаров цены существенно не изменились. Среди услуг больше всего подорожали авиабилеты на внутренние рейсы — на 6% за неделю.

    Годовая инфляция продолжила откатываться назад на сотые доли процентов. По данным Минэкономразвития, за указанный период она составила 7,47%.

    Ранее правительство России приняло решение обнулить таможенные пошлины на импорт куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года, чтобы стабилизировать цены на продукт на внутреннем рынке.

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