Яйца дешеветь не планируют. Инфляция в России за неделю только ускорилась

Инфляция в России за период с 5 по 11 декабря ускорилась до 0,2% после 0,12% неделей ранее. Цены на яйца немного ускорили рост, на огурцы — замедлили, но незначительно.

Как следует из опубликованных 13 декабря данных Росстата, за неделю яйца подорожали на 4,6% после 4,2%. Это самый высокий показатель среди продуктов, если исключать традиционно лидирующие по удорожанию плодоовощи. Огурцы на этот раз прибавили 9,6%, помидоры — всего 0,3%.



В категории непродовольственных товаров цены существенно не изменились. Среди услуг больше всего подорожали авиабилеты на внутренние рейсы — на 6% за неделю.

