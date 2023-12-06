Мясо кур подешевело, но заметить это трудно. Минэкономразвития опубликовало новые данные по инфляции

Минэкономразвития вечером 6 декабря публикует новые данные Росстата по инфляции и динамике цен в стране.



Так, по данным министерства, за неделю с 28 ноября по 4 декабря 2023 г. на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,12%, год к году — до 7,52%.



В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились (0,32%) за счет замедления удорожания продуктов питания без учета плодоовощной продукции (до 0,17%). На плодоовощную продукцию рост цен составил 1,94%.

В секторе услуг рост цен замедлился до 0,03% за счет удешевления авиабилетов на внутренние рейсы.