    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как -15

    1 м/с, южн

    773мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.78eur100.14

    Мясо кур подешевело, но заметить это трудно. Минэкономразвития опубликовало новые данные по инфляции

    670
    30 комментариев

    Минэкономразвития вечером 6 декабря публикует новые данные Росстата по инфляции и динамике цен в стране.

    Так, по данным министерства, за неделю с 28 ноября по 4 декабря 2023 г. на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,12%, год к году — до 7,52%.

    В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились (0,32%) за счет замедления удорожания продуктов питания без учета плодоовощной продукции (до 0,17%). На плодоовощную продукцию рост цен составил 1,94%.

    В секторе услуг рост цен замедлился до 0,03% за счет удешевления авиабилетов на внутренние рейсы.

    Подешевело мясо кур (на 00,09%), замедлилось удорожание свинины, говядины, яиц и риса, ускорилось удешевление сахара и гречневой крупы.

    Снизились цены на легковые автомобили (-0,05%). При этом на электро- и бытовые приборы рост цен возобновился (0,33%),

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Инфляция
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 29

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    30
    close