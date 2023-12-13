    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, вос

    756мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.22eur97.4

    Правительство отреагировало на резкий рост цен на яйца

    9846
    140 комментариев

    Правительство России приняло решение обнулить таможенные пошлины на импорт куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

    В правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции считают, что обнуление пошлин позволит увеличить поставки яиц из дружественных стран и сбалансировать внутренний рынок. Инициативу уже поддержали в Евразийской экономической комиссии.

    Вместе с тем правительство России поддержало инициативу Минфина России поднять ставку ввозной таможенной пошлины для электронных сигарет с 0 до 5%.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в ноябре 2023 года инфляция в России ускорилась до 1,11% — это самый высокий прирост месячных цен с начала года. Больше всего за месяц подорожали огурцы (+35,1%), помидоры (+19,1%) и яйца (+15,1%). В начале декабря Минсельхоз допустил возможность обнуления импортных пошлин на яйца и куриное мясо.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЯйцаПравительствоВыросли цены на яйца
    ЛАЙК3
    СМЕХ52
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 140

    Гость13 Дек 2023 в 12:27
    А не хотите задуматься, почему импортные яица дешевле чем наши, хотя зарплата и ГСМ дешевле у нас?
    +0−0
    Гость13 Дек 2023 в 12:27
    А что такое произошло, что яйца так подорожали и исчезли, что аж импорт вынуждены ввозить?
    Причём что-то произошло за последний квартал. До этого никогда проблем не было.
    +0−0
    Zhora201913 Дек 2023 в 12:24
    где вы все яйца покупаете???? какие 150 руб за десяток ? в соседнем магазе С1 в районе 85 руб..
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    140
    close