Правительство отреагировало на резкий рост цен на яйца

Правительство России приняло решение обнулить таможенные пошлины на импорт куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
В правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции считают, что обнуление пошлин позволит увеличить поставки яиц из дружественных стран и сбалансировать внутренний рынок. Инициативу уже поддержали в Евразийской экономической комиссии.
Вместе с тем правительство России поддержало инициативу Минфина России поднять ставку ввозной таможенной пошлины для электронных сигарет с 0 до 5%.
Ранее «Фонтанка» писала, что в ноябре 2023 года инфляция в России ускорилась до 1,11% — это самый высокий прирост месячных цен с начала года. Больше всего за месяц подорожали огурцы (+35,1%), помидоры (+19,1%) и яйца (+15,1%). В начале декабря Минсельхоз допустил возможность обнуления импортных пошлин на яйца и куриное мясо.