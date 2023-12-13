Правительство отреагировало на резкий рост цен на яйца

Правительство России приняло решение обнулить таможенные пошлины на импорт куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции считают, что обнуление пошлин позволит увеличить поставки яиц из дружественных стран и сбалансировать внутренний рынок. Инициативу уже поддержали в Евразийской экономической комиссии.

Вместе с тем правительство России поддержало инициативу Минфина России поднять ставку ввозной таможенной пошлины для электронных сигарет с 0 до 5%.