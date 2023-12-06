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    Минсельхоз РФ допускает возможность обнуления импортных пошлин на мясо кур и на куриные яйца

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    Минсельхоз РФ может рассмотреть возможность обнуления импортных пошлин на мясо кур и на куриные яйца, передает 6 декабря Интерфакс. Это предлагается сделать для насыщения внутреннего рынка и обеспечения доступности птицеводческой продукции.

    «Дополнительно для потребителей прорабатываются решения об обнулении импортных пошлин в отношении отдельных видов мяса домашних кур и куриного яйца», — цитирует агентство сообщение министерства.

    Минсельхоз отмечает, что за 10 месяцев производство мяса птицы в стране увеличилось до 5,37 млн тонн, яиц — до 31,74 млрд штук. Но вместе с тем растет и спрос.

    Между тем российские птицеводы ранее высказывались категорически против перспективы обнуления импортных пошлин, ссылаясь на необходимость развивать собственное производство и не разбалансировать рынок.

    Напомним, ранее в среду Минэкономразвития опубликовало новые данные Росстата по инфляции и динамике цен. В том числе, статистика зафиксировала, что мясо кур в России подешевело на 00,09%.

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