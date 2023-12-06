Минсельхоз РФ допускает возможность обнуления импортных пошлин на мясо кур и на куриные яйца

Минсельхоз РФ может рассмотреть возможность обнуления импортных пошлин на мясо кур и на куриные яйца, передает 6 декабря Интерфакс. Это предлагается сделать для насыщения внутреннего рынка и обеспечения доступности птицеводческой продукции.



«Дополнительно для потребителей прорабатываются решения об обнулении импортных пошлин в отношении отдельных видов мяса домашних кур и куриного яйца», — цитирует агентство сообщение министерства.



Минсельхоз отмечает, что за 10 месяцев производство мяса птицы в стране увеличилось до 5,37 млн тонн, яиц — до 31,74 млрд штук. Но вместе с тем растет и спрос.

