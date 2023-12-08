Инфляция в ноябре ускорилась. За месяц яйца в России подорожали на 15%

Инфляция в России в ноябре ускорилась до 1,11%. Это самый высокий прирост месячных цен с начала года. Для сравнения: в октябре показатель составлял 0,83%, в сентябре — 0,87%.

Как следует из данных Росстата, опубликованных 8 декабря, продовольствие за месяц подорожало на 1,55%. Больше всего за месяц в цене прибавили огурцы — 35,1%. На втором месте помидоры (+19,1%), на третьем — яйца (+15,1%). Если удорожание плодоовощей еще можно списать на сезонные факторы, то рост цен на яйца оказался настолько загадочным, что к его проверке вслед за Федеральной антимонопольной службой подключилась Генеральная прокуратура.

В то же время снизились цены на цитрусовые: апельсины подешевели на 9,4%, лимоны — на 6,3%. Непродовольственные товары в целом подорожали на 0,53%. Самые заметные изменения продемонстрировали цены на препарат синупрет (+7,3%), новые отечественные легковые автомобили (+6%), коньки (+4%) и газомоторное топливо (+3,2%).

Стоимость услуг за месяц тоже выросла больше, чем обычно, — на 1,23% в целом по категории. В основном это вклад удорожания транспортных и туристических услуг. Увеличилась стоимость проезда в плацкартных и сидячих вагонах в фирменных (+23,2%) и нефирменных (+22,8%) поездах дальнего следования, а также поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии (+19,4%). Также на 7,2% дороже россиянам теперь обходится пересылка писем внутри страны и на 6% — авиаперелет в эконом-классе.

Динамика инфляции — один из главных факторов, на основе которых Банк России принимает решения по ключевой ставке. Следующее решение по этому вопросу запланировано на 15 декабря. Как отмечали опрошенные «Фонтанкой» эксперты, регулятор в том числе обратит внимание на данные Росстата об инфляции в ноябре.