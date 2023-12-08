Генпрокуратура проверит стоимость куриных яиц в России

Стоимость куриных яиц в продуктовых магазинах продолжает расти. Ценообразованием заинтересовалась Генпрокуратура страны и организовала проверки. Такое поручение дал генпрокурор России Игорь Краснов 8 декабря.
Решение о проверке было принято в ходе заседания межведомственной экспертной группы по противодействию картелям. Согласно показателям, за год средняя розничная цена данного товара увеличилась более чем на 40%.
Проверки коснутся деятельности производителей и розничных продавцов яиц в субъектах России. По их итогам будут приняты меры реагирования.
Как ранее сообщала «Фонтанка», Минсельхоз РФ может рассмотреть возможность обнуления импортных пошлин на мясо кур и на куриные яйца. В ведомстве также отметили, что за 10 месяцев производство яиц в стране увеличилось до 31,74 млрд штук.