Генпрокуратура проверит стоимость куриных яиц в России

Стоимость куриных яиц в продуктовых магазинах продолжает расти. Ценообразованием заинтересовалась Генпрокуратура страны и организовала проверки. Такое поручение дал генпрокурор России Игорь Краснов 8 декабря.



Решение о проверке было принято в ходе заседания межведомственной экспертной группы по противодействию картелям. Согласно показателям, за год средняя розничная цена данного товара увеличилась более чем на 40%.

Проверки коснутся деятельности производителей и розничных продавцов яиц в субъектах России. По их итогам будут приняты меры реагирования.