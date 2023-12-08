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    Генпрокуратура проверит стоимость куриных яиц в России

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    Стоимость куриных яиц в продуктовых магазинах продолжает расти. Ценообразованием заинтересовалась Генпрокуратура страны и организовала проверки. Такое поручение дал генпрокурор России Игорь Краснов 8 декабря.

    Решение о проверке было принято в ходе заседания межведомственной экспертной группы по противодействию картелям. Согласно показателям, за год средняя розничная цена данного товара увеличилась более чем на 40%.

    Проверки коснутся деятельности производителей и розничных продавцов яиц в субъектах России. По их итогам будут приняты меры реагирования.

    Как ранее сообщала «Фонтанка», Минсельхоз РФ может рассмотреть возможность обнуления импортных пошлин на мясо кур и на куриные яйца. В ведомстве также отметили, что за 10 месяцев производство яиц в стране увеличилось до 31,74 млрд штук.

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