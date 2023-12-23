Россия получила вторую партию азербайджанских яиц

Вторую партию азербайджанских столовых яиц ввезли в Россию. Об этом 23 декабря сообщил Россельхознадзор.



Партия в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории РФ 21 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Первую партию Азербайджан поставил еще 19 декабря. Она составила 36 тонн (612 тыс. штук). Ожидалось, что яйца также будут импортировать из Турции и Ирана.



23 декабря правительство РФ обнулило импортные пошлины на замороженное куриное мясо в объеме до 140 тысяч тонн. Подробный разбор ситуации вокруг роста цен на курицу и яйца в России читайте на сайте «Фонтанки».