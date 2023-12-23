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    Ради стабильных цен. Правительство РФ отменило пошлины на ввоз куриного мяса

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    Правительство России утвердило постановление о беспошлинном ввозе куриного мяса. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе кабмина.

    Пошлины отменяются с 1 января по 31 декабря 2024 года на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн. Решение, как подчеркивают в правительстве, «направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке».

    Минсельхоз отвечает за выдачу необходимых документов импортерам, также он будет размещать на своем сайте данные об остатке объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.

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