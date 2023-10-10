«Серьезная эскалация», «бесчеловечная агрессия» и при чем здесь Украина. Как в мире отреагировали на войну в Израиле

Обострение израильско-палестинского конфликта и начавшиеся военные действия не оставили без внимания ни лидеры стран Европы, ни мусульманские государства. «Фонтанка» собрала реакции мировых политиков на эскалацию конфликта.



Что в России и Китае МИД РФ еще днем 7 октября призвало обе стороны конфликта прекратить огонь. «Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, нынешнее обострение - очень опасный рецидив многолетнего конфликта», — заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами. 9 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом отметил, что палестино-израильское боестолкновение необходимо остановить, нужно решить проблему с гражданскими лицами, которые становятся жертвами ситуации, а также уделить внимание причинам конфликта, пишет ТАСС. Он добавил, что Россия и страны — участницы Лиги арабских государств способны внести свой вклад в прекращение кровопролития в конфликте между Израилем и Палестиной.

О том, что ситуацию в Израиле нужно как можно скорее выводить в мирное русло, в понедельник заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «С большой тревогой наблюдаем за всем, что происходит в Израиле. Это предмет нашей особой озабоченности в эти дни», — подчеркнул он. Дмитрий Медведев, в свою очередь, обвинил в эскалации конфликта страны НАТО: «Ну что, натовские друзья, доигрались». Он заявил, что в Израиле применяют оружие, которое раньше передавали Украине, а «дальше будет только хуже» и его будут бесконтрольно использовать во всех горячих точках. На черном рынке появятся ракеты, танки и самолеты из Киева, считает зампред Совбеза: «И раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили. Воровали газ и нефть, продукты, материалы».

Призвали прекратить огонь и в Китае. Министерство иностранных дел КНР заявило, что в Пекине «глубоко обеспокоены нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем». Кроме того, в ведомстве призвали международное сообщество увеличить свой вклад в решении палестинского вопроса и содействовать скорейшему возобновлению мирных переговоров.

Кто поддержал Израиль С поддержкой Израиля выступили в США. Президент Джо Байден отметил, что поддержка безопасности страны со стороны администрации «является твердой и непоколебимой», и распорядился выделить 400 млн долларов помощи. До этого глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США получили запрос Израиля о дополнительной военной помощи. В Пентагоне заявили, что США будут поставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы по мере необходимости. Речь идет в том числе о боеприпасах. Кроме того, американцы направили в регион авианосную ударную группу ВМС США «Джеральд Форд».

В ночь на 10 октября в Белом доме сообщили, что США начали поставлять Израилю военную помощь и в ближайшие дня объявят о выделении дополнительных средств. Президент Франции Эммануэль Макрон 9 октября назвал атаку ХАМАСа террористической и в телефонных переговорах с премьер-министром Израиля заявил о своем «решительном осуждении» нападения и выразил «глубокую озабоченность судьбой заложников и раненых».

Осудили палестинцев и представители Германии и Великобритании. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал действия группировок варварскими и заявил о недопустимости антиизраильских митингов в Германии. «Эти действия варварские и возмутительные. Им нет никакого оправдания», — сказал он. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что его страна всегда будет поддерживать право Израиля на оборону. О праве Израиля на защиту говорил и президент Украины Владимир Зеленский, также поддержавший Израиль в конфликте.

«Неоправданная, жестокая и бесчеловечная агрессия против Государства Израиль недопустима. Грузинский народ поддерживает братский Израиль. В мире не должно быть места такому насилию», — высказал поддержку стране спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

В МИДе ОАЭ также сообщили, что «шокированы» действиями ХАМАС, а нападение на территорию еврейского государства назвали «серьезной эскалацией». Внешнеполитическое ведомство ОАЭ отметило, что «гражданскому населению с обеих сторон должна быть предоставлена полная защита в соответствии с международным гуманитарным правом, чтобы оно не становилось объектом конфликта».

Осудили действия Палестины и призвали к прекращению огня и в ООН. Посланник ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд заявил, что конфликт является «опасной пропастью», призвав всех «отступить от этого края». «Я решительно осуждаю нападение на израильские города вблизи сектора Газа, совершенное сегодня утром на нескольких направлениях, и шквал ракет, выпущенных боевиками ХАМАС по центральной части Израиля», — подчеркнул он. Генсек ООН Антониу Гутерриш действия ХАМАС тоже осудил и призвал «всеми дипломатическими способами избегать более крупномасштабного конфликта». При этом Совбез ООН в ночь на 9 октября провел заседание по поводу войны в Израиле, но не пришел к какому-либо решению. По словам заместителя полпреда США при ООН Роберта Вуда, члены Совбеза сошлись во мнении о том, что «атаки не должны были произойти». Он отметил, что важно не допустить ухудшения ситуации. Российский представитель Василий Небензя сообщил, что призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.

Однозначно осудили атаки палестинского движения ХАМАС и в Евросоюзе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что «это ужасное насилие должно быть немедленно прекращено», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала действия Палестины «терроризмом в самой отвратительной форме». 9 октября Евросоюз объявил о заморозке всего объема помощи Палестине из-за агрессии против Израиля — все проекты этой помощи будут пересмотрены. Однако затем стало известно, что Еврокомиссия будет оказывать гуманитарную помощь всем нуждающимся палестинцам, сколько потребуется. А потом все тот же Боррель заявил, что «прекращение выплат ЕС стало бы наказанием для всего палестинского народа, это нанесло бы ущерб интересам ЕС в регионе и только подбодрило террористов». Ближе к ночи глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в соцсетях, что заявил в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем о необходимости продолжать оказание помощи развитию и гуманитарной помощи Палестине.

Кто поддержал ХАМАС Поддержали действия ХАМАС в ряде исламских стран. Среди них Иран, Йемен, Катар и Оман. Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал Рахим Сафави отметил, что палестинской операцией «стоит гордиться». Позже МИД Ирана выступили с поздравлением в адрес палестинской группировки ХАМАС. «Сегодняшняя операция открыла новую страницу в области сопротивления и вооруженных операций против оккупантов на оккупированных территориях», — заявил представитель ведомства Нассер Канани. Ливанское движение «Хезболла» также опубликовало заявление, в котором говорится, что его участники внимательно следят за ситуацией в Газе, а атака названа «решительным ответом на продолжающуюся оккупацию Израиля и посланием тем, кто стремится к нормализации отношений с Израилем». Ответственность на Израиль за эскалацию конфликта возложили и в Катаре. «Министерство иностранных дел возложило на Израиль ответственность за нынешнюю эскалацию из-за продолжающихся нарушений прав палестинского народа, последним из которых являются неоднократные нападения на благословенную мечеть Аль-Акса, находящуюся под контролем израильской полиции», — подчеркнули в МИДе страны.

МИД Омана также назвал нападение ХАМАС на Израиль результатом оккупации Палестины, а премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что страна по-прежнему солидарна с борьбой народа Палестины за независимость на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Также он выступил с критикой международного сообщества за его «односторонние действия в связи с притеснением и жестокостью в отношении палестинцев». Вечером 9 октября высказался о ситуации глава Чечни Рамзан Кадыров. Он предложил лидерам мусульманских стран создать коалицию и призвать Европу и Запад, «чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков». «Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая, в отличие от других конфликтов, может перерасти в нечто большее», — сказал Кадыров. За прекращение огня Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил нападения на мирных жителей и в Израиле, и секторе Газа. «Это нападение оказывает ужасное воздействие на израильское гражданское население. Гражданские лица никогда не должны становиться объектом нападения. Я также отмечаю, что израильские силы ответили авиаударами по густонаселенному сектору Газа, в результате которых, как сообщается, погибли по меньшей мере пять человек. Я призываю их принять все меры предосторожности, чтобы избежать там жертв среди гражданского населения», — подчеркнул он.

Направил Израилю и ХАМАС предложение о временном прекращении огня Египет. Власти страны предложили организовать обмен пленными и остановить боевые действия хотя бы до завершения процедуры. Президент Турции Реджеп Эрдоган также предложил свою помощь в решении конфликта Израиля и Палестины. «Мы полны решимости активизировать и продолжить дипломатические усилия, которые мы инициировали для восстановления мира», — подчеркнул он. Мир на Ближнем Востоке, по его словам, возможен только при решении палестино-израильского конфликта. Однако дипломатические усилия пока терпят неудачу — боевые действия продолжаются. И хоть ХАМАС заявил, что готов к переговорам о перемирии, в Израиле считают их невозможными, так как «государство находится в состоянии войны».

По последним данным властей, более 900 жителей Израиля погибли, еще 2 616 получили ранения в результате атак ХАМАС. Известно, что погиб как минимум один гражданин России, еще четверо пропали без вести. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 687, свыше 3,7 тыс. получили ранения, заявил Минздрав Палестины.