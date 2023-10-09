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    Тревога, озабоченность, опасность. Песков оценил ситуацию в Израиле

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    Ситуацию в Израиле нужно как можно скорее выводить в мирное русло, сообщил 9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия встревожена.

    Заявления Пескова цитирует телеграм-канал кремлевского пула. Он отметил, что продолжение «витка насилия» чревато разрастанием конфликта, что представляет большую опасность.

    «С большой тревогой наблюдаем за всем, что происходит в Израиле. Это предмет нашей особой озабоченности в эти дни», — добавил Песков.

    На вопрос о том, повлияет ли война Израиля с Палестиной на ход СВО, Песков ответил, что это самостоятельный процесс и «там всё идет по плану».

    Около семи утра 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Минобороны Израиля мобилизовало резервистов и начало ответную операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал».

    С поддержкой Израиля выступили западные страны. МИД России призвал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности. С таким же призывом выступило дипломатическое ведомство Саудовской Аравии. К урегулированию конфликта присоединился Египет.

    Палестинскую группировку поддержали ливанское движение «Хезболла» и Иран. В Иране официально праздновали нападение ХАМАСА и поздравляли движение с успешной операцией.

    Обе стороны сообщают о сотнях погибших и тысячах раненых среди мирного населения.

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