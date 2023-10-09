Тревога, озабоченность, опасность. Песков оценил ситуацию в Израиле

Ситуацию в Израиле нужно как можно скорее выводить в мирное русло, сообщил 9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия встревожена.

Заявления Пескова цитирует телеграм-канал кремлевского пула. Он отметил, что продолжение «витка насилия» чревато разрастанием конфликта, что представляет большую опасность.

«С большой тревогой наблюдаем за всем, что происходит в Израиле. Это предмет нашей особой озабоченности в эти дни», — добавил Песков.

На вопрос о том, повлияет ли война Израиля с Палестиной на ход СВО, Песков ответил, что это самостоятельный процесс и «там всё идет по плану».