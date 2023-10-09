Израиль переходит в наступление, рядом с аэропортом упала ракета: главное к этому часу

Израильские военные смогли восстановить контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда ранее проникли ХАМАСовцы. Там еще могут оставаться палестинские бойцы, идет проверка. В 15 из 24 из них проводится эвакуация населения, и в итоге будут эвакуированы все из них, сообщили в ЦАХАЛ. В районе аэропорта Бен-Гурион упала ракета. Главное к этому часу.

Наступление Израиля Армия Израиля переходит в наступление на ХАМАС в Газе, заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари. В последние двое суток в армию Израиля мобилизовали 300 тысяч резервистов и объявили о начале новой серии ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Уже разрушены 120 целей, которые, по данным ЦАХАЛ, использовались движением для сбора и нападения на Израиль. В ЦАХАЛ анонсировали масштабную атаку на центры ХАМАС в секторе Газа.



Армия Израиля сообщила о задержании 29 бойцов ХАМАС на западном берегу реки Иордан. А министр обороны Израиля заявил о начале полной блокады сектора Газа, прекращаются ввоз продовольствия, топлива, подача электроэнергии. А боевое крыло ХАМАС заявило, что выпустило массированный залп ракет в направлении городов Ашкелон и Ашдод в Израиле.



Сколько жертв? По последним официальным данным, в Израиле погибли более 700 человек, свыше 2300 получили ранения. В ходе ударов по сектору Газа погибли более 400 жителей Палестины, и еще около 20 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. В заложниках у ХАМАС и группировки «Исламский джихад» могут находиться около 130 израильтян. Часть из них планируют обменять на палестинских женщин, находящихся в тюрьмах Израиля.

Автор: видео / Bloomberg Television / YouTube

Как такое нападение стало возможным?

Об этом гадают не только в Израиле, но и во всем мире. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, ХАМАС последние пару лет создавала у Израиля уверенность, что не хочет войны, в то время как «Исламский джихад»* (запрещено в РФ) и ливанская «Хезболла» отвлекали на себя внимание израильских спецслужб. Источник агентства, близкий к ХАМАС, рассказал, что группировка использовала «беспрецедентную тактику разведки» и подготовки, даже соорудила в Газе имитацию израильского поселения и тренировал там высадку войск и штурм. При этом многие лидеры самой группировки не знали о конкретных планах, так как главной целью ХАМАС было предотвратить утечки.

Что по эскалации конфликта?

Иран опроверг заявления в публикации Reuters о причастности к подготовке атаки на Израиль, а ливанские власти сообщили, что получили заверения от шиитского движения «Хезболла», что оно не присоединится к боевым действиям между Израилем и ХАМАС, если израильтяне не предпримут действий против Ливана и не будут притеснять страну, сообщает The Times of Israel.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ситуация в Израиле развивается по пути эскалации, есть риск вовлечения третьих стран.



Что говорят в Кремле и что с россиянам в Израиле? В Кремле заявили, что «с большой тревогой» наблюдают за ситуацией в Израиле и что это - «очень большая опасность для региона».



При этом у президента Владимира Путина в графике пока нет контактов с руководством Израиля или Палестины, но они могут быть «согласованы оперативно». Одновременно российское посольство в Израиле, как сообщается, «предпринимает энергичные усилия» для помощи российским гражданам, пока официальной информации о пострадавших россиянах нет. В СМИ появилась информация о молодом петербуржце, который уехал в Израиль в 2022 году и был на музыкальном фестивале, который попал под удар во время атаки на Израиль и где по последним данным могут быть сотни погибших. Перед тем как пропасть со связи он он якобы писал родственникам, что слышит выстрелы.

