Армия Израиля заявила, что взяла под контроль города на границе с сектором Газа

Населенные пункты вдоль границы с сектором Газа находятся под контролем армии Израиля. Однако там могут оставаться бойцы ХАМАС. Об этом 9 октября сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.



Эвакуированы уже 15 из 24 городов на границе с сектором Газа. В ближайший день будут эвакуированы все остальные населенные пункты, уточнил контр-адмирал Даниэль Хагари.

Армия Израиля также сообщила о начале новой серии ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в официальном телеграм-канале 9 октября.