Армия Израиля заявила, что взяла под контроль города на границе с сектором Газа

Населенные пункты вдоль границы с сектором Газа находятся под контролем армии Израиля. Однако там могут оставаться бойцы ХАМАС. Об этом 9 октября сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.
Эвакуированы уже 15 из 24 городов на границе с сектором Газа. В ближайший день будут эвакуированы все остальные населенные пункты, уточнил контр-адмирал Даниэль Хагари.
Армия Израиля также сообщила о начале новой серии ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в официальном телеграм-канале 9 октября.
«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Ранее ЦАХАЛ заявлял о ликвидации 400 бойцов ХАМАС.
В Израиле, по последним данным властей, в результате столкновений погибли около 700 человек, среди них не менее 73 солдат. В Палестине сообщают, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 493, пострадали более