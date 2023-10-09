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    Армия Израиля заявила, что взяла под контроль города на границе с сектором Газа

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    Населенные пункты вдоль границы с сектором Газа находятся под контролем армии Израиля. Однако там могут оставаться бойцы ХАМАС. Об этом 9 октября сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.

    Эвакуированы уже 15 из 24 городов на границе с сектором Газа. В ближайший день будут эвакуированы все остальные населенные пункты, уточнил контр-адмирал Даниэль Хагари.

    Армия Израиля также сообщила о начале новой серии ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в официальном телеграм-канале 9 октября.

    «В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, в секторе Газа», — говорится в сообщении.

    Ранее ЦАХАЛ заявлял о ликвидации 400 бойцов ХАМАС.

    В Израиле, по последним данным властей, в результате столкновений погибли около 700 человек, среди них не менее 73 солдат. В Палестине сообщают, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 493, пострадали более 2,7 тысячи человек.

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