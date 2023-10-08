США перебрасывает авианосцы, 700 погибших и около сотни заложников: чем заканчивается второй день войны в Израиле

Фото: ATEF SAFADI / ТАСС Поделиться Поделиться





США перебрасывают военные корабли и авиацию ближе к Израилю. Пентагон направил в восточное Средиземноморье авианосцы. Израиль не собирается обсуждать мир с ХАМАС. «Фонтанка» собрала все главные новости войны на Ближнем Востоке к этому часу.



Как ранее сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, Америка получила запрос Израиля о дополнительной военной помощи и рассматривает его. Спустя время Белый дом объявил, что помощь будет оказана, правда, не детализировал, какая. Теперь стало ясно, что речь была о вооруженных силах.

О намерении США перебросить корабли и самолеты к Израилю 8 октября сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на источники. По их информации, переброска начинается прямо сейчас, но физически техника прибудет только через несколько дней.

Пентагон уже отправил в восточное Средиземноморье авианосную ударную группу «Джеральд Форд». Об этом говорится в заявлении главы ведомства Ллойда Остина. Группа состоит из одноименного авианосца, ракетного крейсера, эсминцев и двух военных кораблей. Также Пентагон усилил эскадрильи истребителей в регионе. «Правительство США оперативно предоставит Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы», - добавил Остин. Первая партия, по его словам, была отправлена сегодня и должна прибыть в ближайшее время.

Палестинское движение ХАМАС без поддержки тоже не осталось. Пока вербальной. Президент Ирана Сейид Эбрахим Раиси переговорил с лидерами палестинских военнизированных группировок и призвал другие исламские страны поддержать их.

Израиль не намерен обсуждать мир с ХАМАС и собирается уничтожить движение, заявил журналистам постоянный представитель страны при ООН Гилад Эрдан. “Эпоха разговоров с этими дикарями завершена», - цитирует его ТАСС.

К вечеру воскресенья Армия освобождения Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военно-воздушные силы атаковали объекты ХАМАС в северной части сектора Газа в районе города Бейт-Ханун, который официальный представитель ЦАХАЛ назвал «гнездом террористов». Истребители разрушили 120 объектов, которые, по мнению военных, использовались палестинцами для сбора единомышленников и нападения на Израиль. Всего с начала боевых действий вооруженные силы страны нанесли удары по 800 объектам. При этом часть бойцов ХАМАС все еще находятся на территории Израиля, но армия страны работает над их поиском и уничтожением. Десятки из них находятся в плену.

Ответный удар пришелся в том числе по городу Нетивот. СМИ сообщают, что там ракета попала в жилой дом, в результате чего есть пострадавшие. Кадры, на которых запечатлен удар, публикует телеканал «Аль-Акса», которым управляет ХАМАС. Также в южном городе Сдерот жителям рекомендовали не покидать свои дома в связи с возможным проникновением противника на территорию. На фоне продолжающихся боевых действий в Израиле временно закрываются школы, университеты, введены ограничения на собрания.



Впервые после начала нападения на Израиль главнокомандующий Армией обороны Израиля Герци Халеви выступил с официальным заявлением. В нем он, в частности, затронул тему заложников.



«Я знаю, что последний день был трудным, цена высока, я знаю, что есть много вопросов и много разочарований, - сказал Халеви. - Но сейчас мы сосредотачиваемся на том, чтобы действовать и решать проблему. У нас есть гражданские лица и сотрудники сил безопасности, некоторые из которых находятся в руках врага».

Проблема заложников стоит остро. Дело в том, что точное количество мирных жителей, которые были похищены нападавшими и вывезены в сектор Газа, неизвестно. Называлась цифра около 100 человек. Чтобы уточнить данные, ЦАХАЛ создал оперативный штаб. Родственники без вести пропавших дали совместную пресс-конференцию, где потребовали ответов от властей.



В частности, десятки людей пропали без вести после нападения ХАМАС на проводившийся в пустыне на юге страны музыкальный фестиваль Nature Party. Информацию о том, что среди них есть россиянки, проверяет посольство России в Израиле. Пока она не подтвердилась. Тела погибших находят на приграничной территории. МИД Израиля опубликовал фотографии жертв.



К концу второго дня войны общее количество погибших в результате обстрелов Израиля выросло до 700 человек, число пострадавших превысило 2243 человека, пишут местные СМИ. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщает о 413 погибших палестинцах и 2300 раненых. Также ЦАХАЛ заявлял о 400 убитых хамасовцах и гибели 57 солдат армии Израиля.