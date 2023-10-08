Израиль заявил, что на территории страны еще есть бойцы ХАМАС. Десятки из них взяты в плен

Вторгшиеся члены палестинского движения ХАМАС всё еще остаются на территории Израиля, но армия страны работает над их поиском и уничтожением. Об этом 8 октября сообщил главный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.



«ХАМАС причинил большое бедствие жителям сектора Газа. Сотни погибших и тысячи раненых. Мы взяли в плен десятки террористов, в том числе за последние несколько часов», — цитирует его издание Times of Israel.

Также он сообщил на пресс-конференции, что ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в северной части Газы. Истребители разрушили 120 объектов, которые, по данным ЦАХАЛ, использовались движением для сбора и нападения на Израиль. Всего с начала боевых действий вооруженные силы страны нанесли удары по 800 объектам.