    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    4 м/с, сев

    751мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd100.49eur106.01

    Израиль заявил, что на территории страны еще есть бойцы ХАМАС. Десятки из них взяты в плен

    2550
    8 комментариев

    Вторгшиеся члены палестинского движения ХАМАС всё еще остаются на территории Израиля, но армия страны работает над их поиском и уничтожением. Об этом 8 октября сообщил главный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

    «ХАМАС причинил большое бедствие жителям сектора Газа. Сотни погибших и тысячи раненых. Мы взяли в плен десятки террористов, в том числе за последние несколько часов», — цитирует его издание Times of Israel.

    Также он сообщил на пресс-конференции, что ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в северной части Газы. Истребители разрушили 120 объектов, которые, по данным ЦАХАЛ, использовались движением для сбора и нападения на Израиль. Всего с начала боевых действий вооруженные силы страны нанесли удары по 800 объектам.

    Ранее сообщалось, что количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАС увеличилось до 600, число раненых превысило 2000 человек. В то же время Палестина сообщила о гибели 370 человек.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИзраильСектор ГазаВооруженный конфликт
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close