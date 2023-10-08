Число погибших в войне с ХАМАС достигло 600. Тела находят на приграничной территории

Количество погибших в Израиле в результате нападения палестинского движения ХАМАС увеличилось до 600. Останки погибших находят на приграничной территории, сообщает 8 октября Times of Israel со ссылкой на волонтеров движения ZAKA.



Число пострадавших превысило две тысячи человек.

Накануне стало известно, что нападению подверглись участники фестиваля Nature Party, который проходил неподалеку от границы с сектором Газа. Сейчас пропавшими без вести числятся 750 человек, в том числе участники фестиваля. Посол Израиля в России не исключает, что среди заложников, захваченных ХАМАС, могут оказаться российские граждане.