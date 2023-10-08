    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как -1

    3 м/с, сев

    743мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd100.49eur106.01

    Официальная война, число погибших растет, стрельба в Египте и подсчет заложников. Что известно о конфликте в Израиле к этому часу

    3649
    15 комментариев
    Фото: ABIR SULTAN / tassphoto.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Количество погибших в Израиле в результате нападения палестинского движения ХАМАС увеличилось до 400, число пострадавших выросло до 2048 человек. Об этом 8 октября сообщает газета Times of Israel со ссылкой на израильский Минздрав. Еще десятки человек взяты в заложники.

    В Газе число пострадавших приближается к трем сотням, около 2000 человек получили ранения.

    Продолжаются бои неподалеку от границы с сектором Газа. В городе Маген идут тяжелые перестрелки. Армия Израиля использует против бойцов ХАМАС танки, передает Times of Israel. Военные эвакуируют жителей приграничных городов на 24 часа.

    При этом окончательное решение о проведении наземной операции в Газе не принято, сообщил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви. «Проводятся еще разговоры внутри правительства, посмотрим. В эти дни будет принято решение. Но мы в состоянии войны, это премьер очень явно вчера еще сказал. Но решение о такой операции, оно принимается не на одном дыхании», — пояснил он.

    Бен Цви оценил количество заложников, взятых ХАМАС, как высокое и отметил, что среди них могут быть граждане России. По его словам, «многие упоминают число около сотни», говоря об общем числе похищенных людей. Чтобы установить точные данные, ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) создает оперативный штаб, пишут местные СМИ.

    В частности, десятки людей считаются без вести пропавшими после нападения ХАМАС на проводившийся в пустыне на юге страны музыкальный фестиваль Nature Party. Информацию о том, что среди них есть похищенные россиянки, проверяет посольство России в Израиле. Пока она не подтвердилась. Спустя сутки после нападения на фестиваль нашли тело пропавшего израильского футболиста Лиора Асулина, пишет издание Ynet. Спортсмен завершил карьеру в 2017 году.

    Обострение израильско-палестинского конфликта вырвалось за пределы двух стран-противниц. В Александрии полицейский открыл огонь по автобусу с израильскими туристами. По данным МИД Египта, погибли двое израильтян и гид-египтянин.

    Фото: ABIR SULTAN / tassphoto.com

    Около семи утра 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Минобороны Израиля мобилизовало резервистов и начало ответню операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал».

    С поддержкой Израиля выступили западные страны. МИД России призвал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности. С таким же призывом выступило дипломатическое ведомство Саудовской Аравии. К урегулированию конфликта присоединился Египет.

    Палестинскую группировку поддержали ливанское движение «Хезболла» и Иран. В Иране официально праздновали нападение ХАМАСА и поздравляли движение с успешной операцией.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИзраильСектор ГазаВооруженный конфликт
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close