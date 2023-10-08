Официальная война, число погибших растет, стрельба в Египте и подсчет заложников. Что известно о конфликте в Израиле к этому часу

Фото: ABIR SULTAN / tassphoto.com Поделиться Поделиться





Количество погибших в Израиле в результате нападения палестинского движения ХАМАС увеличилось до 400, число пострадавших выросло до 2048 человек. Об этом 8 октября сообщает газета Times of Israel со ссылкой на израильский Минздрав. Еще десятки человек взяты в заложники.



В Газе число пострадавших приближается к трем сотням, около 2000 человек получили ранения. Продолжаются бои неподалеку от границы с сектором Газа. В городе Маген идут тяжелые перестрелки. Армия Израиля использует против бойцов ХАМАС танки, передает Times of Israel. Военные эвакуируют жителей приграничных городов на 24 часа .

При этом окончательное решение о проведении наземной операции в Газе не принято, сообщил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви. «Проводятся еще разговоры внутри правительства, посмотрим. В эти дни будет принято решение. Но мы в состоянии войны, это премьер очень явно вчера еще сказал. Но решение о такой операции, оно принимается не на одном дыхании», — пояснил он.

Бен Цви оценил количество заложников, взятых ХАМАС, как высокое и отметил, что среди них могут быть граждане России. По его словам, «многие упоминают число около сотни», говоря об общем числе похищенных людей. Чтобы установить точные данные, ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) создает оперативный штаб, пишут местные СМИ.

В частности, десятки людей считаются без вести пропавшими после нападения ХАМАС на проводившийся в пустыне на юге страны музыкальный фестиваль Nature Party. Информацию о том, что среди них есть похищенные россиянки, проверяет посольство России в Израиле. Пока она не подтвердилась. Спустя сутки после нападения на фестиваль нашли тело пропавшего израильского футболиста Лиора Асулина, пишет издание Ynet. Спортсмен завершил карьеру в 2017 году.

Обострение израильско-палестинского конфликта вырвалось за пределы двух стран-противниц. В Александрии полицейский открыл огонь по автобусу с израильскими туристами. По данным МИД Египта, погибли двое израильтян и гид-египтянин.