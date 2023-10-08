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    Посол Израиля в России: россияне могли оказаться в заложниках

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    Среди заложников, захваченных ХАМАС, могут оказаться граждане России. Такое мнение 8 октября выразил посол Израиля в России Александр Бен Цви, передает ТАСС.

    Глава дипмиссии отметил, что точное число людей, оказавшихся в заложниках, неизвестно.

    «Количество заложников, оно высокое. Но точных данных пока что у нас нет. Многие упоминают число около сотни. Сейчас все разбираются. Тут говорят, что есть, может быть, и граждане России и так далее», — заявил он.

    Ранее сообщалось о том, что без вести пропавшими сейчас числятся около 750 человек. Часть пропавших присутствовали на фестивале Nature Party. Российское посольство сообщало о том, что данные об исчезнувших гражданах России проверяются. Девушка, которую называли в числе исчезнувших, оказалась цела и находится в Москве.

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    ИзраильСектор ГазаВооруженный конфликт
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