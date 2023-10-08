Блинкен: США рассматривают запрос Израиля о военной помощи

Вашингтон рассматривает запрос Израиля о дополнительной военной помощи на фоне ведущихся боевых действий. Об этом 8 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью.



«Мы рассматриваем запросы, сделанные израильтянами. Я думаю, вы, вероятно, услышите больше об этом позже сегодня», — заявил он (цитата по «Коммерсанту»).

Блинкен добавил, что в данный момент обе страны пытаются найти причину эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Госсекретарь США отметил, что данных о причастности Ирана к атаке ХАМАС на Израиль нет.

