    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 0

    4 м/с, сев

    749мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd100.49eur106.01

    Блинкен: США рассматривают запрос Израиля о военной помощи

    2001
    27 комментариев

    Вашингтон рассматривает запрос Израиля о дополнительной военной помощи на фоне ведущихся боевых действий. Об этом 8 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью.

    «Мы рассматриваем запросы, сделанные израильтянами. Я думаю, вы, вероятно, услышите больше об этом позже сегодня», — заявил он (цитата по «Коммерсанту»).

    Блинкен добавил, что в данный момент обе страны пытаются найти причину эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Госсекретарь США отметил, что данных о причастности Ирана к атаке ХАМАС на Израиль нет.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИзраильСШАВооруженный конфликт
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 27

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close