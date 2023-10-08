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    В Израиле на несколько дней закрывают школы, есть ограничения и для взрослых

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    В ближайшие несколько дней в Израиле будут закрыты школы. Решение принято на фоне продолжающихся боевых действий, передает 8 октября The Jerusalem Post со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.

    Помимо ограничений для детей, будут введены и для взрослых. Так, к югу от Нетании и к северу от центрального Негева есть условие для работы предприятий. Они могут быть открыты только, если в наличии есть свободный доступ к бомбоубежищам.

    В этих же районах ограничены собрания: до 10 человек на улице и до 50 — в помещениях.

    Пока ограничения введены до 18:00 вторника, 10 октября.

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    ИзраильСектор Газа
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