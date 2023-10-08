В Израиле на несколько дней закрывают школы, есть ограничения и для взрослых

В ближайшие несколько дней в Израиле будут закрыты школы. Решение принято на фоне продолжающихся боевых действий, передает 8 октября The Jerusalem Post со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.



Помимо ограничений для детей, будут введены и для взрослых. Так, к югу от Нетании и к северу от центрального Негева есть условие для работы предприятий. Они могут быть открыты только, если в наличии есть свободный доступ к бомбоубежищам.



В этих же районах ограничены собрания: до 10 человек на улице и до 50 — в помещениях.



Пока ограничения введены до 18:00 вторника, 10 октября.

