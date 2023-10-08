Байден пообещал оказать дополнительную помощь Израилю

Президент США Джозеф Байден распорядился предоставить Израилю дополнительную помощь в связи с нападением движения ХАМАС. Информация об этом появилась на сайте Белого дома. О какой именно помощи идет речь, в Вашингтоне не уточнили.

«Президент распорядился оказать дополнительную помощь Израилю перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС», — говорится в сообщении администрации президента.

До этого глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США получили запрос Израиля о дополнительной военной помощи, рассматривают его и, возможно, уже сегодня сообщат о положительном решении.