Возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве упала ракета

Выпущенная из сектора Газа ракета упала возле аэропорта Израиля Бен-Гурион в Тель-Авиве 9 октября. Представитель воздушной гавани заявил, что инцидент не повлиял на работу, но в самом аэропорту, по данным из соцсетей, началась паника из-за сработавшей сирены.

Армия обороны Израиля также заявила, что нанесла удар по штаб-квартирам ХАМАС и запрещенного в России «Исламского джихада»* в секторе Газа, а также по военному складу и туннелю, который использовали высокопоставленные члены ХАМАС.



Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что за 48 часов были мобилизованы 300 тысяч резервистов.

