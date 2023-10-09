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    Возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве упала ракета

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    Выпущенная из сектора Газа ракета упала возле аэропорта Израиля Бен-Гурион в Тель-Авиве 9 октября. Представитель воздушной гавани заявил, что инцидент не повлиял на работу, но в самом аэропорту, по данным из соцсетей, началась паника из-за сработавшей сирены.

    Армия обороны Израиля также заявила, что нанесла удар по штаб-квартирам ХАМАС и запрещенного в России «Исламского джихада»* в секторе Газа, а также по военному складу и туннелю, который использовали высокопоставленные члены ХАМАС.

    Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что за 48 часов были мобилизованы 300 тысяч резервистов.

    *движение «Исламский джихад» признано террористическим и запрещено на территории России.

    Около семи утра 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Минобороны Израиля мобилизовало резервистов и начало ответную операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал».

    С поддержкой Израиля выступили западные страны. МИД России призвал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности. С таким же призывом выступило дипломатическое ведомство Саудовской Аравии. К урегулированию конфликта присоединился Египет.

    Палестинскую группировку поддержали ливанское движение «Хезболла» и Иран. В Иране официально праздновали нападение ХАМАСА и поздравляли движение с успешной операцией.

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