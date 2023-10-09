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    Израиль за двое суток мобилизовал 300 тысяч резервистов

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    Армия Израиля за двое суток призвала 300 тысяч резервистов после начала военных действий вокруг сектора Газа. Об этом 9 октября заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

    По его словам, мобилизация резервистов еще никогда не проходила так быстро, пишет ТАСС.

    Ранее он сообщил на пресс-конференции, что ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в северной части Газы и разрушили 120 объектов, которые, по данным ЦАХАЛ, использовались движением для сбора и нападения на Израиль.

    Количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАС увеличилось до 600, число раненых превысило 2 000 человек. В то же время Палестина сообщила о гибели 370 человек.

    О том, можно ли уклониться от призыва в Израиле, грозит ли служба российским релокантам, какие настроения у сослуживцев и чем кормят в армии израильтян, читайте в материале «Фонтанки».

    Около семи утра 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Минобороны Израиля мобилизовало резервистов и начало ответную операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал».

    С поддержкой Израиля выступили западные страны. МИД России призвал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности. С таким же призывом выступило дипломатическое ведомство Саудовской Аравии. К урегулированию конфликта присоединился Египет.

    Палестинскую группировку поддержали ливанское движение «Хезболла» и Иран. В Иране официально праздновали нападение ХАМАСА и поздравляли движение с успешной операцией.

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