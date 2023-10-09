Израиль за двое суток мобилизовал 300 тысяч резервистов

Армия Израиля за двое суток призвала 300 тысяч резервистов после начала военных действий вокруг сектора Газа. Об этом 9 октября заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.



По его словам, мобилизация резервистов еще никогда не проходила так быстро, пишет ТАСС.



Ранее он сообщил на пресс-конференции, что ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в северной части Газы и разрушили 120 объектов, которые, по данным ЦАХАЛ, использовались движением для сбора и нападения на Израиль.



Количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАС увеличилось до 600, число раненых превысило 2 000 человек. В то же время Палестина сообщила о гибели 370 человек.

