Израиль за двое суток мобилизовал 300 тысяч резервистов

Армия Израиля за двое суток призвала 300 тысяч резервистов после начала военных действий вокруг сектора Газа. Об этом 9 октября заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.
По его словам, мобилизация резервистов еще никогда не проходила так быстро, пишет ТАСС.
Ранее он сообщил на пресс-конференции, что ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в северной части Газы и разрушили 120 объектов, которые, по данным ЦАХАЛ, использовались движением для сбора и нападения на Израиль.
Количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАС увеличилось до 600, число раненых превысило 2 000 человек. В то же время Палестина сообщила о гибели 370 человек.
О том, можно ли уклониться от призыва в Израиле, грозит ли служба российским релокантам, какие настроения у сослуживцев и чем кормят в армии израильтян, читайте в материале «Фонтанки».