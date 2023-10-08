«Настроенных идти убивать всех подряд я не встречал». Мобилизованный из Тель-Авива рассказывает, как устроен призыв в израильской армии

Министерство обороны Израиля в первые часы после начала атаки движения ХАМАС объявило о призыве резервистов. «Фонтанка» поговорила с 25-летним израильтянином, постоянно проживающим в Тель-Авиве, которого мобилизовали 8 октября. Он рассказал, можно ли уклониться от призыва в Израиле, грозит ли служба российским релокантам, какие настроения у сослуживцев и чем кормят в армии израильтян.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Я могу говорить лишь за себя и ситуацию на данный момент, потому что пока еще ничего не началось, — сходу оговорился он. — Мы находимся на базе, где расположена точка сбора. Пристреляли автоматы. Сейчас нам наш офицер сказал, что задачи меняются каждый час, но в целом задача будет заключаться в том, что нас отправят в один из городов, который находится недалеко от Газы, мы там расположимся и будем патрулировать — обходить дома, смотреть, нет ли чего подозрительного, и в случае проникновения, видимо, вступать в контакт с хамасовцами.



— В израильских СМИ мирным жителям советуют собрать «тревожный рюкзак», рекомендуемый командованием тыла: деньги и документы, аптечка, вещи для семьи и детей, вода, консервы, радио, фонарик с батарейками и лекарства. А у резервистов есть такой рюкзак? Что в него кладут? — Ну я лично с собой просто взял вещи первой необходимости: трусы, носки, зубную щетку, пасту, сигареты, полотенца, пару футболок и всё, в принципе. — Какое обмундирование выдают в израильской армии? Нужно ли покупать что-то свое? — Обмундирование выдают как на обычные резервистские сборы. В Израиле, закончив срочную службу, ты до 40 лет состоишь в резерве армии, и пару раз в год тебя вызывают на подготовку. Это может быть несколько дней, может быть неделя. И там выдают такое же обмундирование. Пока о своем ничего сказать не могу, потому что особо еще не смотрел, но, как я вижу у ребят: бронежилет старого образца, с которым израильская армия воюет, по-моему, еще с ливанской и войны, которая в 80-х годах была, обычная разгрузка, каска старого образца. Не такая, как была у меня на «срочке» — новая, кевларовая, тактическая. [Нужно ли] покупать из принадлежностей по типу зубных щеток, паст, трусов, носков, сигарет, пока еще не знаю. Вроде, ребята говорят, что в скором времени нам выдадут подобные вещи, всякие предметы для личного использования.



Форма обычная, в которой все срочники служат: штаны и гимнастерка типичные, которые в израильской армии все носят. Автомат. Выдали всем М16 , и в зависимости от специализации у кого-то есть обычный прицел, у кого-то — оптический, кто пулеметчик, тому дали пулемет и так далее.

— Можно ли отказаться от мобилизации? Какие обстоятельства дают право на отсрочку? — Вот именно о том, можно ли отказаться от мобилизации, есть ли какие-то поводы для этого, я не могу сказать, потому что не сталкивался с этим. Знаю, что можно получить освобождение от службы резервиста по причинам, что по здоровью не можешь, из-за семейного положения, либо там какие-нибудь вещи, связанные с наркотиками. Что-то подобное. Можно откосить, я знаю пару ребят, которые после срочки не хотели проходить на резервистскую службу, и поэтому они всякими путями [пытались и в итоге] откосили от нее.

— А если, например, человек не пришел, сбежал, что грозит уклонисту? — Честно говоря, не знаю. К сожалению, не могу ответить на этот вопрос. — Такое впечатление складывается, что как будто ни у кого и в мыслях нет уклоняться от службы. Это так или это обманчивое ощущение? — Даже по «срочке» знаю, что есть люди, которые косят, но их немного. А почему их немного, я не могу точно сказать. В целом в армии настроение среднее. Есть люди, которые, прямо патриоты, есть те, которые не очень страну любят, но в среднем отношение такое: есть и есть. [К службе в армии] просто как к обязаловке относятся.



Освобождение от службы в армии Израиля дается, если призывник живет за границей, у него есть медицинские или психологические проблемы, подтвержденные документально, или судимость. Также предусмотрен отказ от службы по соображениям совести. Женщины имеют право на отсрочку по семейным обстоятельствам (вступление в брак, беременность, рождение ребенка) или религиозным. Мужчины из ультраортодоксальных еврейских религиозных общин могут отсрочить службу на шесть месяцев и на более долгий срок, пока изучают религию в специализированных религиозных учебных заведениях. Когда солдат без причины не является по призыву, военная полиция разыскивает его как уклониста и даже может арестовать. После поимки ему грозит наказание — от дисциплинарного до уголовного.

— Вопрос, который вытекает из многочисленных мемов про российских релокантов. Могут ли мобилизовать тех, кто либо получил гражданство Израиля недавно и не служил «срочку», либо находится в процессе получения гражданства? — Нет, на 99% . Потому что призывают именно резервистов, которые закончили срочную службу, а кто в армии не служил и недавно получил гражданство, нет, их вряд ли призовут и вообще не обязаны призывать. — Тех, кто сейчас проходит срочную службу, могут отправить в места, где происходит контакт с противником? — Да, как раз обычно срочники и заходят в такие места, потому что они постоянно в армии и считаются наиболее подготовленными боевыми единицами. Поэтому в случае чего, они будут первые заходить, например, в сектор Газа, чтобы вести там уже уличные бои и проводить другие действия. Естественно, там всё это делится на рода войск. Первым будет заходить спецназ, потом представители другого рода войск, потом третьего и только потом пехота. Всё так, как в любой армии мира.



Как я понимаю, израильская армия отличается от российской. Насколько я знаю, в российской армии как только ты призвался, можешь сразу подписать контракт, либо ты уже призываешься контрактником и проходишь обычную службу, но с первого дня ты уже контрактник (по новому законодательству это действительно так. — Прим. ред.). А в израильской армии ты можешь подписать контракт только спустя время. По-моему, если ты идешь на офицерскую должность, подписать контракт можешь после года и восьми месяцев либо после двух лет, а для просто пехотинца рядового появляется возможность подписать контракт лишь в конце службы, то есть после двух лет и восьми месяцев. Поэтому в основном в израильской армии обычные солдаты рядовые — это срочники, а контрактники — это именно различные прапорщики и офицерский состав.

— Один русскоязычный парень, которого мобилизовали в Израиле, постит фотографии и рассказывает, что с ним происходит. Недавно он писал, что на ужин был копченый тунец в собственном соку. А вас чем кормят и поят?

— Копченый тунец — это армейская классика. В израильской армии нет классических сухих пайков на одного. Есть такая коробка, где лежат различные консервы, и она рассчитана на четырех человек. Там четыре банки «туны» (тунца. — Прим. ред.), банка с орехами и еще несколько баночек с различной едой.

Вот мне сейчас на обед выдали тунца в масле, и в том числе на «срочке» его тоже постоянно выдают. Маслом можно пропитать бумагу, вообще любую, мы даже на туалетной бумаге это делали, как бы туалетная бумага пропитается этим маслом, которое в банке находится, ты это всё поджигаешь и через 10 минут у тебя получается такой тунец обжаренный. Он реально вкусный! Обычный сырой тунец с маслом не такой вкусный. Вот я сейчас банку съел, давился, хотя голодный был, потому что приятного мало подобное есть. Ну нормально.

— Можно ли мобилизованным военнослужащим вообще постить фотографии и рассказывать всякое в соцсетях? Есть указания на этот счет? Насколько это чувствительная информация, которую может использовать противник? — У нас просто идут сборы. Мы приехали на базу недалеко от города Беэр-Шева. Сейчас у нас ужин. Все с телефонами: кто просто листает «Инстаграм»*, «Тикток», кто с родными разговаривает — никаких пока ограничений на телефоны нет. Но когда мы уже будем выдвигаться в поля, телефоны оставим в определенном месте и с собой брать не будем. — А какие у тебя чувства в связи со всеми этим? Как настроения у сослуживцев?

— Я встретил довольно много ребят со «срочки», знакомых, друзей, товарищей, и настроения разные. В основном у ребят моего возраста чувства поникшие. То есть они такие: «Почему сейчас? Зачем сейчас?» Молодые пацаны, тем более буквально год-полтора пришли с дембеля. Там многие были за границей, многие планировали за границу поехать. Многие учатся, и сейчас переключаться на военные действия — это не очень хорошо для них. Но в целом настроение среднее. Пока настроенных идти убивать всех подряд я не встречал и особо поникших депрессивных — тоже.



Беседовала Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»



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