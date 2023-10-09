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    Совбез ООН обсудил ситуацию вокруг сектора Газа, но решение не принял

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    Совет безопасности ООН провел заседание вокруг ситуации в секторе Газа и войны в Израиле. Общее решение принято не было. Об этом 9 октября сообщает ТАСС со ссылкой на слова участников заседания.

    «Мы не обсуждали общего заявления, однако никто и не предлагал какого-либо текста», — заявила журналистам представитель Мальты при ООН Ванесса Фрезьер. По ее словам, обсуждение шло вокруг сложившейся ситуации и того, что можно сделать для защиты мирных жителей и прекращения насилия.

    По словам заместителя полпреда США при ООН Роберта Вуда, члены Совбеза сошлись во мнении о том, что «атаки не должны были произойти». Он отметил, что важно не допустить ухудшения ситуации.

    «Мой посыл был — призыв к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам, о чем говорилось десятилетиями», — заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя (цитата по РИА Новости).

    О том, что происходило на второй день войны в Израиле, читайте здесь.

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    ИзраильСектор ГазаООН
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