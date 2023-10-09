Совбез ООН обсудил ситуацию вокруг сектора Газа, но решение не принял

Совет безопасности ООН провел заседание вокруг ситуации в секторе Газа и войны в Израиле. Общее решение принято не было. Об этом 9 октября сообщает ТАСС со ссылкой на слова участников заседания.



«Мы не обсуждали общего заявления, однако никто и не предлагал какого-либо текста», — заявила журналистам представитель Мальты при ООН Ванесса Фрезьер. По ее словам, обсуждение шло вокруг сложившейся ситуации и того, что можно сделать для защиты мирных жителей и прекращения насилия.

По словам заместителя полпреда США при ООН Роберта Вуда, члены Совбеза сошлись во мнении о том, что «атаки не должны были произойти». Он отметил, что важно не допустить ухудшения ситуации.