Рамзан Кадыров: «Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны»

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о ситуации в Израиле. Заявление он опубликовал в своем телеграм-канале вечером 9 октября. Кадыров обратился «к мировому сообществу» и озвучил ряд предложений.
телеграм-канал Рамзана Кадырова
«Обращаюсь к лидерам мусульманских стран — создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков», — сказал Кадыров.
Он также заявил следующее:
«Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая, в отличие от других конфликтов, может перерасти в нечто большее».
Кого глава Чечни имел в виду, когда употреблял местоимение «мы», он не уточнил.
Кадыров также призвал «остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки». И отметил, что «в случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил».