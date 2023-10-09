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    Рамзан Кадыров: «Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны»

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    Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о ситуации в Израиле. Заявление он опубликовал в своем телеграм-канале вечером 9 октября. Кадыров обратился «к мировому сообществу» и озвучил ряд предложений.

    телеграм-канал Рамзана Кадырова

    «Обращаюсь к лидерам мусульманских стран — создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков», — сказал Кадыров.

    Он также заявил следующее:

    «Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая, в отличие от других конфликтов, может перерасти в нечто большее».

    Кого глава Чечни имел в виду, когда употреблял местоимение «мы», он не уточнил.

    Кадыров также призвал «остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки». И отметил, что «в случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил».

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