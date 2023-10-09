«Платежи будут приостановлены». ЕС замораживает всю помощь Палестине

Европейский союз объявил о заморозке всего объема помощи Палестине из-за агрессии против Израиля — все проекты этой помощи будут пересмотрены. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщил еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Вергилий, передает ТАСС.

«Крупнейший донор палестинцев Еврокомиссия начинает пересмотр всего пакета помощи развития в €691 млн. Все платежи будут приостановлены», — заявил он.



По словам еврокомиссара, поворотным моментом стали «масштабы террора и жестокости против Израиля».