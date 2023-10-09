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    «Платежи будут приостановлены». ЕС замораживает всю помощь Палестине

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    Европейский союз объявил о заморозке всего объема помощи Палестине из-за агрессии против Израиля — все проекты этой помощи будут пересмотрены. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщил еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Вергилий, передает ТАСС.

    «Крупнейший донор палестинцев Еврокомиссия начинает пересмотр всего пакета помощи развития в €691 млн. Все платежи будут приостановлены», — заявил он.

    По словам еврокомиссара, поворотным моментом стали «масштабы террора и жестокости против Израиля».

    Около семи утра 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Минобороны Израиля мобилизовало резервистов и начало ответню операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал».

    С поддержкой Израиля выступили западные страны. МИД России призвал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности. С таким же призывом выступило дипломатическое ведомство Саудовской Аравии. К урегулированию конфликта присоединился Египет.

    Палестинскую группировку поддержали ливанское движение «Хезболла» и Иран. В Иране официально праздновали нападение ХАМАСА и поздравляли движение с успешной операцией.

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    ИзраильЕвропейский союз
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