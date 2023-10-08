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    Пентагон добавил конкретики. Министр обороны США рассказал, чем конкретно поможет Израилю

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    США будут поставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы по мере необходимости. Речь идет, в том числе, о боеприпасах.

    Кроме того, на помощь направляется авианосная ударная группа ВМС США «Джеральд Форд». Об этом рассказал глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Соответствующее заявление опубликовано 8 октября на сайте Пентагона.

    «Первая помощь безопасности начнет движение сегодня и прибудет в ближайшие дни», — говорится в заявлении.

    В авианосную группу входят авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и три военных корабля. Они направляются в восточное Средиземноморье. В регион также направляются 4 истребителя — «для усиления» искадрилий ВВС США.

    Ранее об оказании помощи Израилю заявил президент США Джо Байден. Однако в конкретику Белый Дом не вдавался.

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